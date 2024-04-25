الأعرجي: هذه هي رسالة العراق الى المجتمع الدولي..

جاء ذلك في كلمة ألقاها اليوم الخميس في الاجتماع الثاني عشر لكبار المسؤولين عن قضايا الأمن المنعقد بمدينة سانت بطرسبرغ في روسيا 2024.



وأكد مستشار الأمن القومي العراقي، أن بلاده ما تزال بحاجة الى دعم المجتمع الدولي لتحقيق استقرار وتنمية مستدامة.



وأضاف: نتطلع لدعم مسيرة الاقتصاد وتحريك عجلة التنمية والتعليم والمفاصل الاخرى المتعلقة بمستقبل العراقيين، من خلال تحويل الأزمات الى فرص للنجاح.



وأشار الاعرجي الى أن العراق مازال بحاجة لدعم المجتمع الدولي، لتحقيق مسارات ومتطلبات إدارة التنوع والتعددية وتعزيز أمنه القومي وصولا لتحقيق استقرار وتنمية مستدامين.



وتابع: العراق واجه تداعيات الإرهاب التي كادت ان تعصف بهويته الوطنية وأمنه القومي بوعي العراقيين والتحامهم، لافتا الى ان العراقيين حرروا مدنهم من الإرهاب وتحرر الإنسان قبل الأرض، وهو انتصار عظيم يستحق ان نفتخر به كعراقيين.



وقال ان مؤسسات الدولة العراقية تتعامل مع متطلبات تعزيز الشراكة والوحدة الوطنية من خلال بناء شراكات تنموية مع القطاع الخاص، لتحقيق الرفاه الاقتصادي للمواطنين كأولوية قصوى، معتبرا ان برنامج حكومة السوداني يسير وفق متطلبات تعزيز الهوية الوطنية الجامعة كواجب قانوني والتزام أخلاقي.