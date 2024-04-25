أطباء مستشفى "شاريتيه" في برلين يعلنون الإضراب ليوم واحد احتجاجا على تدنّي أجورهم

وأضافت أن النقابة تطالب في محادثاتها مع "شاريتيه" بزيادة الأجور بنسبة 12.5% وزيادة العلاوات الليلية وإدخال مكافأة جديدة للعمل خارج ساعات العمل العادية.



ونقلت عن مؤسسة Marburger Bund أن هذه المؤسسة دعت نحو 2700 طبيب من 3 مستشفيات "شاريتيه" للمشاركة في إضراب تحذيري ليوم واحد اليوم الخميس.



من جانبه أكد ممثل للمستشفى أنه تم بسبب الإضراب تأجيل كل الإجراءات الطبية غير العاجلة، موضحا: "سنقوم بإجراء العمليات الضرورية لإزالة الأورام وزراعة الأعضاء والعمليات للأطفال ورعاية المرضى بعد السكتات الدماغية والنوبات القلبية وحالات الطوارئ الأخرى".