الصفحة الرئيسية
0
الخميس 25 نيسان 2024 ساعة 18:42

رئيس الصومال يدعو الأقاليم إلى الحفاظ على الوحدة ويتعهد بتحسين العلاقات مع بونتلاند

رئيس الصومال يدعو الأقاليم إلى الحفاظ على الوحدة ويتعهد بتحسين العلاقات مع بونتلاند
وأشارت الرئاسة الصومالية، في بيان صحافي، إلى أن "الحكومة الفيدرالية بذلت الكثير من الجهد لتحسين علاقة التعاون بينها وبين جميع الحكومات الإقليمية، وخاصة بونتلاند، حتى تصبح علاقة قانونية تقوم على مصلحة الشعب والبلد".

وأضافت: "ملتزمون بمواصلة الجهود لتحسين العلاقات مع بونتلاند حتى يتمكن الشعب الصومالي من الحصول على حكومة صومالية يمكنها تحقيق طموحاته".

هذا وأعلنت الحكومة الفيدرالية أنها "نأت بنفسها" عن تسييس القضايا الاقتصادية والتنموية والإنسانية، مشيرة إلى أنها تعمل على "تعزيز الواجبات والحقوق الدستورية للولايات الإقليمية".

يأتي هذا في الوقت الذي تم فيه تأجيل اجتماع للمجلس الاستشاري الوطني دعا إليه مؤخراً الرئيس الصومالي لأسباب وصفتها الحكومة الصومالية بأنها "فنية"، لكن مصادر أشارت إلى أن التأجيل جاء نتيجة خلاف بين الحكومة وبعض الولايات الإقليمية.
رقم : 1131086
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
احتجاجات طلابية رافضة للحرب الإسرائيلية على غزة ضمن أكثر الجامعات المرموقة
احتجاجات طلابية رافضة للحرب الإسرائيلية على غزة ضمن أكثر الجامعات المرموقة
الغارديان: إيران حطمت أسطورة ‘‘إسرائيل‘‘ كقلعة منيعة
الغارديان: إيران حطمت أسطورة ‘‘إسرائيل‘‘ كقلعة منيعة
25 نيسان 2024
الكيان ‘‘الإسرائيليّ‘‘ وافتراءاته على الأونروا
الكيان ‘‘الإسرائيليّ‘‘ وافتراءاته على الأونروا
25 نيسان 2024
تحذيرات أبو الغيط لنتنياهو.. مصر أمام تحد كبير
تحذيرات أبو الغيط لنتنياهو.. مصر أمام تحد كبير
25 نيسان 2024
مراوغة ناجحة لأحدث أنظمة الدفاع في العالم من قبل الصواريخ الإيرانية
مراوغة ناجحة لأحدث أنظمة الدفاع في العالم من قبل الصواريخ الإيرانية
25 نيسان 2024
الرئيس رئيسي: ايران مستعدة للمشاركة في تنمية سريلانكا
الرئيس رئيسي: ايران مستعدة للمشاركة في تنمية سريلانكا
24 نيسان 2024
السيد الخامنئي: الهدف من العقوبات وضع نظام الجمهورية الإسلامية في مأزق
السيد الخامنئي: الهدف من العقوبات وضع نظام الجمهورية الإسلامية في مأزق
24 نيسان 2024
انهيار مدينة دبي بعد ساعات قليلة من هطول الأمطار
انهيار مدينة دبي بعد ساعات قليلة من هطول الأمطار
24 نيسان 2024
المقابر الجماعية إجرام يتفوق فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي
المقابر الجماعية إجرام يتفوق فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي
24 نيسان 2024
مؤامرة تشكيل قوات دفاع جوي لأمريكا في الشمال السوري
مؤامرة تشكيل قوات دفاع جوي لأمريكا في الشمال السوري
24 نيسان 2024
هل دمر طوفان الأقصى صناعة الشركات الناشئة الإسرائيلية؟
هل دمر طوفان الأقصى صناعة الشركات الناشئة الإسرائيلية؟
24 نيسان 2024
إسقاط حزب الله للمسيرات الإسرائيلية.. ماذا في الرسائل والدلالات؟
إسقاط حزب الله للمسيرات الإسرائيلية.. ماذا في الرسائل والدلالات؟
23 نيسان 2024
رئيسي : ارادة ايران وباكستان مبنية على تطوير العلاقات الشاملة
رئيسي : ارادة ايران وباكستان مبنية على تطوير العلاقات الشاملة
23 نيسان 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الكيان ‘‘الإسرائيليّ‘‘ وافتراءاته على الأونروا
تحذيرات أبو الغيط لنتنياهو.. مصر أمام تحد كبير
"يوم القدس العالمي" طوفان دولي ضد الكيان الصهيوني الغاصب
هذا ما قدمته إيران لفلسطين.. ماذا قدّم الإخرون؟