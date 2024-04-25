رئيس الصومال يدعو الأقاليم إلى الحفاظ على الوحدة ويتعهد بتحسين العلاقات مع بونتلاند

وأشارت الرئاسة الصومالية، في بيان صحافي، إلى أن "الحكومة الفيدرالية بذلت الكثير من الجهد لتحسين علاقة التعاون بينها وبين جميع الحكومات الإقليمية، وخاصة بونتلاند، حتى تصبح علاقة قانونية تقوم على مصلحة الشعب والبلد".



وأضافت: "ملتزمون بمواصلة الجهود لتحسين العلاقات مع بونتلاند حتى يتمكن الشعب الصومالي من الحصول على حكومة صومالية يمكنها تحقيق طموحاته".



هذا وأعلنت الحكومة الفيدرالية أنها "نأت بنفسها" عن تسييس القضايا الاقتصادية والتنموية والإنسانية، مشيرة إلى أنها تعمل على "تعزيز الواجبات والحقوق الدستورية للولايات الإقليمية".



يأتي هذا في الوقت الذي تم فيه تأجيل اجتماع للمجلس الاستشاري الوطني دعا إليه مؤخراً الرئيس الصومالي لأسباب وصفتها الحكومة الصومالية بأنها "فنية"، لكن مصادر أشارت إلى أن التأجيل جاء نتيجة خلاف بين الحكومة وبعض الولايات الإقليمية.