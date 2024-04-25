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الخميس 25 نيسان 2024 ساعة 20:49
مقتل إرهابيين إثنين باستهداف سيارتهما في جنوب شرق ايران
وتم استهداف سيارة الإرهابيين مساء اليوم الخميس خلال عملية للقوات الأمنية بالطائرات المسيرة في منطقة "شورو" بمدينة زاهدان ما ادى لهلاك الارهابيين الاثنين.
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1131145
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