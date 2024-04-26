اتساع نطاق التظاهرات المطالبة بوقف العدوان على غزة بالجامعات الأميركية

جاءت الاحتجاجات، رغم حملات الاعتقال التي تنفذها السلطات المحلية بحق الطلبة والمتظاهرين المساندين لهم، وتهديد إدارات الجامعات بتنفيذ المزيد من الاعتقالات في حال استمرت التظاهرات والاحتجاجات.



ومن لوس أنجلس إلى نيويورك، مرورًا بأوستن وبوسطن وشيكاغو وأتلانتا، يتسع حراك الطلبة الأميركيّين المؤيّدين لشعبنا وقضيته العادلة، حيث نُظّمت تظاهرات واحتجاجات في عدد من الجامعات المرموقة عالميا مثل هارفرد ويال وكولومبيا وبرينستن.



وتمكّن الطلبة من نصب المزيد من الخيام في الكثير من الجامعات لإيصال رسالتهم إلى المجتمعات المحلية وصنّاع القرار في واشنطن بضرورة التدخل الفوري لوقف الحرب ودعم الحقوق الفلسطينية .



ويسعى الطلبة في الجامعات الأميركية إلى الضغط على الإدارة الأميركية لسحب الاستثمارات من دولة الاحتلال والشركات الداعمة لها ومقاطعة الجامعات الإسرائيلية المتواطئة في الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني .



وانطلقت هذه التظاهرات الأسبوع الماضي في جامعة كولومبيا بولاية نيويورك، عندما قرر مجموعة من الطلبة تنظيم اعتصام مفتوح داخل خيام في ساحة الجامعة، تنديدا بالعدوان على شعبنا.