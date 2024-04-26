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الجمعة 26 نيسان 2024 ساعة 14:01

خطيب جمعة طهران: سيتلقى الکیان الصهيوني صفعة أقوى في حال تكرار خطأه

خطيب جمعة طهران: سيتلقى الکیان الصهيوني صفعة أقوى في حال تكرار خطأه
وأشار حجة الاسلام السيد "احمد خاتمي" في خطبة الجمعة اليوم، إلی ذكرى تأسيس الحرس الثوري الإيراني ويوم الجيش الوطني وقال:القوات المسلحة، الأذرع القوية لشعبنا.

وأشار إلی هجوم ایران علی الکیان الصهیوني وقال إن ما فعلته إيران الإسلامية ضد الكيان الصهيوني الغاصب كان عملا إلهيا ومبنيا على القرآن.

وصرح: نظام إيران نظام قرآني وإسلامي وسنعمل على أساس القرآن والإسلام.
وقال:القوات المسلحة، الأذرع القوية لشعبنا.

وتابع قائلا: استخدم قائد الثورة الإسلامیة، الأسبوع الماضي، تفسيرا جميلا للقوات المسلحة وقال إن هؤلاء هم عزة الدين.

وأضاف: لو لم تقاتل القوات المسلحة والشهيد قاسم سليماني مع داعش لكان علينا أن نقاتل معهم في شوارع طهران.

واستطرد قائلا: إننا نعيش في أمن وأمان وتدارالتربیة و التعليم والجامعات والزراعة والصناعة بسلام في ظل خدمات القوات المسلحة.

واردف قائلا: شهدنا الجرائم الوحشية للصهاينة في غزة واقتدارجبهة المقاومة.

وأضاف: مجموعة من الأكاديميين في كاليفورنيا وفرنسا تظاهروا دعما لشعب غزة المظلوم، والدولة التي تقدم نفسها زوراً على أنها داعمة لحقوق الإنسان اعتقلت 100 من هؤلاء المتظاهرين ويقول أستاذ العلاقات الدولية في جامعة هارفارد: يجب على أمريكا أن تتقبل أن الجيل الأمريكي قد تغير تماما وهذا التصریح یدل علی صحوة الضمائر في العالم بعد حوالي 200 يوم من مقاومة أهل غزة.
رقم : 1131253
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