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الجمعة 26 نيسان 2024 ساعة 15:02

غزة.. وفاة الطفلة التي استخرجت من رحم أمها المتوفاة

غزة.. وفاة الطفلة التي استخرجت من رحم أمها المتوفاة
وبحسب "RT"، أجرى الأطباء عملية قيصرية طارئة لإنقاذ صابرين السكني بعد إصابة والدتها، التي كانت حاملة في شهرها السابع والنصف، بجروح قاتلة في غارة يوم السبت الماضي.

وبعد إنعاشها في مستشفى رفح، كان يعتقد في البداية أن الطفلة في حالة مستقرة، لكن الطفلة توفيت يوم أمس الخميس.

ودفنت الطفلة بجوار والدتها التي سميت باسمها. وقد قتل في الغارة أيضا الزوج شكري وابنتهما ملك البالغة من العمر ثلاث سنوات.

وبحسب ما ورد كانت الأسرة نائمة وقت الغارة التي استهدفت منزل العائلة قبل منتصف الليل بقليل.

وتسلط هذه الوفيات الضوء على الخسائر البشرية المأساوية الناجمة عن الحرب الدائرة في غزة منذ 7 أشهر وذلك ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة "حماس".

وكانت صابرين من بين 18 طفلا قتلوا في غارتين جويتين في رفح في نهاية الأسبوع، مع تصعيد جيش الاحتلال الإسرائيلي هجومه قبل الهجوم المقرر على المنطقة.
رقم : 1131262
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