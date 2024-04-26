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الجمعة 26 نيسان 2024 ساعة 19:20

سفير إيران بأنقرة يلتقي مدير عام مركز أبحاث اقتصاد واجتماع الدول الإسلامية

سفير إيران بأنقرة يلتقي مدير عام مركز أبحاث اقتصاد واجتماع الدول الإسلامية
وأشار حبيب الله زادة خلال اللقاء، إلى أهمية الاستفادة من نتائج أبحاث هذا المركز وتبادل ونقل تجارب الدول الإسلامية في المجالات ذات الصلة.

ودعا إلى زيادة تعاون هذا المركز التابع لمنظمة التعاون الإسلامي مع بلادنا والاستفادة أكثر من خدمات هذه المؤسسة.

وتبادل الجانبان خلال اللقاء وجهات النظر حول تطوير التعاون المشترك.

بدورها، أعلنت سلجوق استعدادها لزيادة التعاون مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية ولفتت إلى بعض مشاريع مركز التعليم والبحوث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية للدول الإسلامية، وقالت إن أنشطة هذه المنظمة تشمل مجموعة واسعة من الأنشطة بناء على طلب الدول الأعضاء.

وبالإشارة إلى التجارب القيمة لبلادنا في بعض مجالات نشاط هذا المركز الدولي، أعربت عن استعدادها لتعزيز التعاون والعلاقات مع إيران.
رقم : 1131323
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