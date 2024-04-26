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الجمعة 26 نيسان 2024 ساعة 21:01

وزير الدفاع الأميركي أعلن عن مساعدات عسكريّة لأوكرانيا بقيمة 6 مليارات دولار

وزير الدفاع الأميركي أعلن عن مساعدات عسكريّة لأوكرانيا بقيمة 6 مليارات دولار
وهذه هي الحزمة الثانية التي يتم الإعلان عنها هذا الأسبوع، بعد الكشف عن مساعدات بقيمة مليار دولار لكييف الأربعاء. وهما جزء من ميزانية المساعدة البالغة قيمتها 61 مليار دولار لكييف والتي أقرها الكونغرس هذا الأسبوع ووقع عليها لاحقا الرئيس الأميركي جو بايدن.

المساعدات البالغة قيمتها مليار دولار التي أُعلن عنها الأربعاء ستأتي من مخزونات الجيش الأميركي، أما المُعلن عنها الجمعة، فستأتي من عقود مع شركات الأسلحة أو من الشركاء، ما يعني أن وصولها إلى ساحة القتال سيستغرق وقتًا أطول.

بعد إصداره الأربعاء القانون الذي ينص على تقديم مساعدات عسكرية واقتصادية لأوكرانيا بقيمة 61 مليار دولار، وعد جو بايدن بإرسال كميات كبيرة من العتاد وبسرعة.

والولايات المتحدة هي الداعم العسكري الرئيسي لكييف، لكن ميزانية الدعم الضخمة تعطلت في الكونغرس لنحو عام ونصف العام، ويرجع ذلك أساسًا إلى خلافات بين الحزبين الديموقراطي والجمهوري.
رقم : 1131378
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