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الجمعة 26 نيسان 2024 ساعة 21:34

ممثلية إيران: القمع لن يُسكت المدافعين عن حقوق الإنسان

ممثلية إيران: القمع لن يُسكت المدافعين عن حقوق الإنسان
وأفادت مصادر اعلامية، بأن الممثلية الدائمة لإيران في جنيف نشرت صورا للقمع الوحشي لداعمي الفلسطينيين في الجامعات الأمريكية وكتبت: ندين بشدة القمع الوحشي والعنيف للاحتجاجات السلمية المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات الأمريكية.

وأكدت البعثة أن هذا المستوى من الوحشية يشكل مصدر قلق بالغ، وتابعت: وحشية الشرطة الأمريكية والاستخدام المفرط للقوة خلال المظاهرات السلمية واستهداف الطلاب الذين يؤيدون إنهاء حرب الإبادة الجماعية في غزة هو مصدر قلق كبير.

وأشارت الممثلية الإيرانية إلى أن المتظاهرين يطالبون بالتحديد بإنهاء مشاركة أمريكا في الإبادة الجماعية المستمرة في غزة، وأضافت: إن إطلاق النار وضرب لن يسكت المتظاهرين السلميين، الذين هم الخط الأمامي للمدافعين عن حقوق الإنسان، بل يؤكد على ضرورة تجديد النضال من أجل العدالة لفلسطين.

وفي الختام، كتبت الممثلية الإيرانية: إن اعتداءات الشرطة على طلاب الجامعات والأساتذة، وحجم الاعتقالات وظروف المعتقلين مقلقة للغاية، وإننا نريد إطلاق سراح جميع المعتقلين.
رقم : 1131383
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