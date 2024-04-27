قيمة المسيّرات الامريكية الثلاث التي اسقطتها قوات صنعاء ستصدمك !

وقالت القناة في تقرير بموقعها الإلكتروني إن طائرة أمريكية بدون طيار من طراز MQ-9 Reaper تحطمت قبالة سواحل اليمن هذا الأسبوع.



وأشارت إلى القوات المسلحة اليمنية أسقطت في أوائل نوفمبر الماضي طائرة من ذات الطراز، ثم أسقطت الأخرى في شهر فبراير الماضي، قائلة إن تكلفة كل طائرة على حدة تصل لحوالي 30 مليون دولار.



ويستخدم سلاح الجو الأمريكي هذا النوع من الطائرات المسيرة لجمع المعلومات، ويمكن أيضا تسليحها واستخدامها ضد أهداف "متحركة عالية القيمة وحساسة"، نظرا لأنظمة أسلحتها وقدرتها على مراقبة المنطقة لفترة طويلة من الزمن.



وطائرة "Reaper" قادرة على مراقبة العدو وضربه، وهذه الاستخدامات المزدوجة أكسبتها لقب "الصياد القاتل" في الدوائر العسكرية، ونفذت الطائرة أول رحلة في 2 فبراير 2001.



وجرى استخدام هذه الطائرة بشكل مكثف في أفغانستان، وجرى اغتيال مصطفى أبو اليزيد القيادي في تنظيم "القاعدة"، بضربة من مثل هذه الطائرة.



وطورت شركة جنيرال أتوميكس عام 2000 هذه الطائرة بدون طيار من نوع "MQ-1 Reaper" لتصبح "MQ-9 Reaper"، وهي أكبر وأشد قدرة على حمل القذائف، يحركها محرك توربو قدرته 900 حصان (670 كيلووات).



وقامت الولايات المتحدة بتدشين أول سرب من هذه الطائرة من نوع "Reaper" (سرب هجومي 42) في قاعدة كريخ للقوات الجوية بنيفادا عام 2006.



وتمتلك القوات الجوية الأمريكية 28 طائرة من هذا النوع، ومن المنتظر زيادة عددهم إلى نحو 90 طائرة خلال السنوات القادمة. كما يعمل في سلاح الطيران الأمريكي نحو 200 طائرة بدون طيار من نوع "Predator".



ويبلغ وزن الطائرة نحو 5 طن وتستطيع حمل صواريخ موجهة وقنابل بوزن 7و1 طن، وهي تعمل على مدى 3000 كيلومتر.