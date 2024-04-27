الصفحة الرئيسية
0
السبت 27 نيسان 2024 ساعة 18:09

استعراض تدمير دبابة ميركافا إسرائيلية امام السيسي

استعراض تدمير دبابة ميركافا إسرائيلية امام السيسي
وقامت قوات الجيش المصري خلال جولة تفقدية أجراها الرئيس السيسي اليوم لمقر الأكاديمية العسكرية المصرية والإطلاع علي أحدث البرامج العلمية والتدريبية للطلبة العسكريين، باستعراض تدمير الدبابة الإسرائيلية ودراسة عيوب أنظمة الحماية الخاصة بالدبابة "تروفي".

يذكر أن دبابات "ميركافا" تتوزع أجهزة نقل الحركة في القسم الأمامي لهيكلها، لكن نموذج Merkava Mk2 الذي كان يُنتج لغاية نهاية الثمانينيات عاجز عن التصدي للقذائف والصواريخ الحديثة المضادة للدبابات.

أما وزنها المفرط 63000 كيلوغرام فيمنع الدبابة من التحديث الفعال. وتم تزويدها بمدفع 105 ملم وسرعتها القصوى على الطريق المعبدة 45 كلم/ساعة فقط.

أما نموذج Merkava Mk3 فهو أكثر تطويرا، ولديه مدفع أملس عياره 120 ملم، وتم تزويده بنظام قيادة النيران الحديث. لكن وزنه ازداد إلى 65000 كلغ.

وكانت كل تلك الدبابات تُخزن خلال فترة طويلة في مستودعات الجيش الاحتلال الإسرائيلي، إلا أن حالتها التقنية تعتبر مقبولة.
رقم : 1131554
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ما الاقتراح الغريب الذي قدمه العرب وأغضب حماس؟
ما الاقتراح الغريب الذي قدمه العرب وأغضب حماس؟
العراق.. المقاومة الإسلامية تستهدف هدفاً حيوياً في حيفا
العراق.. المقاومة الإسلامية تستهدف هدفاً حيوياً في حيفا
27 نيسان 2024
وزير الدفاع الايراني: الهجمات الإرهابية في روسيا وإيران هي نتيجة الدعم الغربي للإرهابيين
وزير الدفاع الايراني: الهجمات الإرهابية في روسيا وإيران هي نتيجة الدعم الغربي للإرهابيين
27 نيسان 2024
إيران تؤكد على ضرورة تطهير الإرهاب من جغرافيا منظمة شنغهاي للتعاون
إيران تؤكد على ضرورة تطهير الإرهاب من جغرافيا منظمة شنغهاي للتعاون
27 نيسان 2024
المقاومة الفلسطينية تستهدف موقعاً مستحدثاً للاحتلال ومقر قيادة فرقة غزة
المقاومة الفلسطينية تستهدف موقعاً مستحدثاً للاحتلال ومقر قيادة فرقة غزة
26 نيسان 2024
لبنان: مستخدماً أسلحة متنوعة.. حزب الله يوقع قافلةً عسكرية إسرائيلية في كمين مركّب
لبنان: مستخدماً أسلحة متنوعة.. حزب الله يوقع قافلةً عسكرية إسرائيلية في كمين مركّب
26 نيسان 2024
أنصار الله: قمع احتجاجات الجامعات الداعمة لغزة يكشف زيف ادعاءات واشنطن حول الحريات
أنصار الله: قمع احتجاجات الجامعات الداعمة لغزة يكشف زيف ادعاءات واشنطن حول الحريات
26 نيسان 2024
الغارديان: إيران حطمت أسطورة "إسرائيل" كقلعة منيعة
الغارديان: إيران حطمت أسطورة "إسرائيل" كقلعة منيعة
26 نيسان 2024
الرئيس الايراني: ادعياء حقوق الانسان يقمعون المدافعين عن مظلومية غزة
الرئيس الايراني: ادعياء حقوق الانسان يقمعون المدافعين عن مظلومية غزة
26 نيسان 2024
احتجاجات طلابية رافضة للحرب الإسرائيلية على غزة ضمن أكثر الجامعات المرموقة
احتجاجات طلابية رافضة للحرب الإسرائيلية على غزة ضمن أكثر الجامعات المرموقة
25 نيسان 2024
الغارديان: إيران حطمت أسطورة ‘‘إسرائيل‘‘ كقلعة منيعة
الغارديان: إيران حطمت أسطورة ‘‘إسرائيل‘‘ كقلعة منيعة
25 نيسان 2024
الكيان ‘‘الإسرائيليّ‘‘ وافتراءاته على الأونروا
الكيان ‘‘الإسرائيليّ‘‘ وافتراءاته على الأونروا
25 نيسان 2024
تحذيرات أبو الغيط لنتنياهو.. مصر أمام تحد كبير
تحذيرات أبو الغيط لنتنياهو.. مصر أمام تحد كبير
25 نيسان 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الكيان ‘‘الإسرائيليّ‘‘ وافتراءاته على الأونروا
تحذيرات أبو الغيط لنتنياهو.. مصر أمام تحد كبير
"يوم القدس العالمي" طوفان دولي ضد الكيان الصهيوني الغاصب
هذا ما قدمته إيران لفلسطين.. ماذا قدّم الإخرون؟