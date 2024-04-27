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السبت 27 نيسان 2024 ساعة 19:51
وصول وزير خارجية فرنسا إلى بيروت
وسيجري الوزير الفرنسي محادثات مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب وقائد الجيش العماد جوزاف عون.
وكان في استقبال الوزير الفرنسي والوفد المرافق السفير الفرنسي في لبنان هيرفي ماغرو.
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1131576
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