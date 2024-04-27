وصول وزير خارجية فرنسا إلى بيروت

إسلام تايمز (فرنسا) - وصل إلى مطار بيروت الدولي وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه على متن طائرة خاصّة، في زيارة هي الثانية له إلى لبنان منذ تسلم مهامه في وزارة الخارجية الفرنسية.