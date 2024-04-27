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السبت 27 نيسان 2024 ساعة 20:22

اللجنة الأولمبية تعلن قرارها الجديد بشأن الرياضيين الفلسطينيين

اللجنة الأولمبية تعلن قرارها الجديد بشأن الرياضيين الفلسطينيين
وبحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، أوضح باخ أن التصفيات المؤهلة لألعاب باريس، التي تبدأ في 26 يوليو الجاري، مستمرة لعدد من الألعاب الرياضية.

وأضاف "لكننا قطعنا التزاما واضحا بأنه حتى لو لم يتأهل أي رياضي (فلسطيني) على أرض الملعب.. فإن اللجنة الأولمبية الوطنية الفلسطينية ستستفيد من الدعوات، مثل اللجان الأولمبية الوطنية الأخرى التي ليس لديها مؤهل رياضي.

وأشار باخ في مقابلة معه بمقر اللجنة الأولمبية الدولية في لوزان بسويسرا، لافتًا إلى أنه يتوقع أن يصل عدد الوفد الفلسطيني إلى "ستة أو ثمانية".

وأوضح باخ أن اللجنة الأولمبية الدولية "منذ اليوم الأول للعدوان" في غزة "قدمت الدعم للرياضيين بعدة طرق مختلفة للسماح لهم بالمشاركة في التصفيات ومواصلة تدريبهم".
رقم : 1131586
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