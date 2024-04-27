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السبت 27 نيسان 2024 ساعة 21:03

خارجية طاجيكستان توصي مواطنيها بالامتناع عن السفر إلى روسيا

خارجية طاجيكستان توصي مواطنيها بالامتناع عن السفر إلى روسيا
وجاء ذلك بعد يوم من استدعاء طاجيكستان للسفير الروسي في دوشنبيه، سيميون غريغورييف، الذي بحث معه نائب وزير الخارجية الطاجيكي صادق إمامي "الصعوبات التي تواجه مواطني طاجيكستان في الفترة الأخيرة" لدى دخولهم للأراضي الروسية.

وأعرب الجانب الطاجيكي عن قلقه إزاء ازدياد حالات منع مواطني طاجيكستان من دخول روسيا في الفترة الأخيرة، سواء عبر الحدود بين كازاخستان وروسيا أو في المطارات على الأراضي الروسية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، تعليقا على تصريحات الجانب الطاجيكي أن هناك إجراءات أمنية مشددة على الحدود الروسية نظرا لاستمرار وجود الخطر الإرهابي في أعقاب الهجوم على مركز "كروكوس سيتي" التجاري بضواحي موسكو في 22 مارس الماضي.

يذكر أن الهجوم الإرهابي على مركز "كروكوس سيتي" أسفر عن مقتل 144 شخصا وإصابة المئات بجروح. واعتقلت السلطات الروسية عددا من مواطني طاجيكستان على ذمة التحقيق، بينهم منفذو الهجوم.
 
رقم : 1131604
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