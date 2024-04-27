اقتراح اسرائيلي جديد لحماس: أفراجوا عن 33 منا مقابل المئات منكم

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس قال في وقت سابق من اليوم السبت، إن من الممكن تأجيل التوغل المزمع في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة في حال التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الاسرى المحتجزين لدى حركة حماس.



وقال الوزير خلال مقابلة مع القناة 12 التلفزيونية ردا على سؤال عما إذا كان ذلك يشمل تأجيل عملية مزمعة في رفح، أجاب كاتس "نعم… إذا كان هناك اتفاق فسنعلق العملية".



بدوره، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، في تصريح للقناة ذاتها: "إذا كان الخيار بين استمرار الحرب على غزة وإبرام صفقة تبادل، فعلينا أن نختار إبرام صفقة تبادل".



وكان نائب رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة خليل الحية قال إن الحركة تسلّمت رد "إسرائيل" الرسمي على موقف الحركة من المفاوضات، الذي سُلم للوسيطين القطري والمصري في 13 أبريل/نيسان الجاري.



وأضاف الحية، في بيان، أن الحركة ستقوم بدراسة الرد الإسرائيلي، وستعلن موقفها حال الانتهاء منه، دون تفاصيل إضافية.



وفي وقت سابق، قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان إن هناك جهودا قطرية مصرية جديدة جارية لمحاولة التوصل لصفقة بين حماس و"إسرائيل".



وأضاف أن هناك زخما جديدا في محادثات حول إجراء صفقة تبادل للأسرى، لكنه لم يشر إلى سبب تفاؤله ذلك.



وتزامنت تصريحات المسؤول الأميركي مع ما أعلنته القاهرة بأن وفدا أمنيا مصريا وصل إلى تل أبيب أمس الجمعة، يضم مجموعة من المختصين بالملف الفلسطيني لمناقشة إطار شامل لوقف إطلاق النار في غزة.