الصفحة الرئيسية
0
السبت 27 نيسان 2024 ساعة 21:30

اقتراح اسرائيلي جديد لحماس: أفراجوا عن 33 منا مقابل المئات منكم

اقتراح اسرائيلي جديد لحماس: أفراجوا عن 33 منا مقابل المئات منكم
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس قال في وقت سابق من اليوم السبت، إن من الممكن تأجيل التوغل المزمع في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة في حال التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الاسرى المحتجزين لدى حركة حماس.

وقال الوزير خلال مقابلة مع القناة 12 التلفزيونية ردا على سؤال عما إذا كان ذلك يشمل تأجيل عملية مزمعة في رفح، أجاب كاتس "نعم… إذا كان هناك اتفاق فسنعلق العملية".

بدوره، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، في تصريح للقناة ذاتها: "إذا كان الخيار بين استمرار الحرب على غزة وإبرام صفقة تبادل، فعلينا أن نختار إبرام صفقة تبادل".

وكان نائب رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة خليل الحية قال إن الحركة تسلّمت رد "إسرائيل" الرسمي على موقف الحركة من المفاوضات، الذي سُلم للوسيطين القطري والمصري في 13 أبريل/نيسان الجاري.

وأضاف الحية، في بيان، أن الحركة ستقوم بدراسة الرد الإسرائيلي، وستعلن موقفها حال الانتهاء منه، دون تفاصيل إضافية.

وفي وقت سابق، قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان إن هناك جهودا قطرية مصرية جديدة جارية لمحاولة التوصل لصفقة بين حماس و"إسرائيل".

وأضاف أن هناك زخما جديدا في محادثات حول إجراء صفقة تبادل للأسرى، لكنه لم يشر إلى سبب تفاؤله ذلك.

وتزامنت تصريحات المسؤول الأميركي مع ما أعلنته القاهرة بأن وفدا أمنيا مصريا وصل إلى تل أبيب أمس الجمعة، يضم مجموعة من المختصين بالملف الفلسطيني لمناقشة إطار شامل لوقف إطلاق النار في غزة.
رقم : 1131610
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ما الاقتراح الغريب الذي قدمه العرب وأغضب حماس؟
ما الاقتراح الغريب الذي قدمه العرب وأغضب حماس؟
العراق.. المقاومة الإسلامية تستهدف هدفاً حيوياً في حيفا
العراق.. المقاومة الإسلامية تستهدف هدفاً حيوياً في حيفا
27 نيسان 2024
وزير الدفاع الايراني: الهجمات الإرهابية في روسيا وإيران هي نتيجة الدعم الغربي للإرهابيين
وزير الدفاع الايراني: الهجمات الإرهابية في روسيا وإيران هي نتيجة الدعم الغربي للإرهابيين
27 نيسان 2024
إيران تؤكد على ضرورة تطهير الإرهاب من جغرافيا منظمة شنغهاي للتعاون
إيران تؤكد على ضرورة تطهير الإرهاب من جغرافيا منظمة شنغهاي للتعاون
27 نيسان 2024
المقاومة الفلسطينية تستهدف موقعاً مستحدثاً للاحتلال ومقر قيادة فرقة غزة
المقاومة الفلسطينية تستهدف موقعاً مستحدثاً للاحتلال ومقر قيادة فرقة غزة
26 نيسان 2024
لبنان: مستخدماً أسلحة متنوعة.. حزب الله يوقع قافلةً عسكرية إسرائيلية في كمين مركّب
لبنان: مستخدماً أسلحة متنوعة.. حزب الله يوقع قافلةً عسكرية إسرائيلية في كمين مركّب
26 نيسان 2024
أنصار الله: قمع احتجاجات الجامعات الداعمة لغزة يكشف زيف ادعاءات واشنطن حول الحريات
أنصار الله: قمع احتجاجات الجامعات الداعمة لغزة يكشف زيف ادعاءات واشنطن حول الحريات
26 نيسان 2024
الغارديان: إيران حطمت أسطورة "إسرائيل" كقلعة منيعة
الغارديان: إيران حطمت أسطورة "إسرائيل" كقلعة منيعة
26 نيسان 2024
الرئيس الايراني: ادعياء حقوق الانسان يقمعون المدافعين عن مظلومية غزة
الرئيس الايراني: ادعياء حقوق الانسان يقمعون المدافعين عن مظلومية غزة
26 نيسان 2024
احتجاجات طلابية رافضة للحرب الإسرائيلية على غزة ضمن أكثر الجامعات المرموقة
احتجاجات طلابية رافضة للحرب الإسرائيلية على غزة ضمن أكثر الجامعات المرموقة
25 نيسان 2024
الغارديان: إيران حطمت أسطورة ‘‘إسرائيل‘‘ كقلعة منيعة
الغارديان: إيران حطمت أسطورة ‘‘إسرائيل‘‘ كقلعة منيعة
25 نيسان 2024
الكيان ‘‘الإسرائيليّ‘‘ وافتراءاته على الأونروا
الكيان ‘‘الإسرائيليّ‘‘ وافتراءاته على الأونروا
25 نيسان 2024
تحذيرات أبو الغيط لنتنياهو.. مصر أمام تحد كبير
تحذيرات أبو الغيط لنتنياهو.. مصر أمام تحد كبير
25 نيسان 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الكيان ‘‘الإسرائيليّ‘‘ وافتراءاته على الأونروا
تحذيرات أبو الغيط لنتنياهو.. مصر أمام تحد كبير
"يوم القدس العالمي" طوفان دولي ضد الكيان الصهيوني الغاصب
هذا ما قدمته إيران لفلسطين.. ماذا قدّم الإخرون؟