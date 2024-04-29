كتائب القسام تعلن استهداف مقر قيادة لجيش الاحتلال برشقة صاروخية

وقالت "القسام" في تصريح مقتضب، اليوم الإثنين: "قصفنا من جنوب لبنان برشقة صاروخية مركزة مقر قيادة اللواء الشرقي (769) شمالي فلسطين المحتلة، ردا على مجازر العدو الصهيوني في غزة الصابرة والضفة الثائرة".