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الاثنين 29 نيسان 2024 ساعة 14:04
كتائب القسام تعلن استهداف مقر قيادة لجيش الاحتلال برشقة صاروخية
وقالت "القسام" في تصريح مقتضب، اليوم الإثنين: "قصفنا من جنوب لبنان برشقة صاروخية مركزة مقر قيادة اللواء الشرقي (769) شمالي فلسطين المحتلة، ردا على مجازر العدو الصهيوني في غزة الصابرة والضفة الثائرة".
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1131938
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