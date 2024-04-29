وقالت المقاومة، إنّ مجاهديها استهدفوا موقعي ‏"رويسات العلم" و‏"السماقة" في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وأصابوهما إصابةً مُباشرة.



وأيضاً، أعلن بيانٌ آخر للمقاومة استهداف مبنى يستخدمه جنود الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرة شتولا وإصابته ‏إصابة مباشرة، وكذلك، استهدف مجاهدو المقاومة موقع ‏"البغدادي" الإسرائيلي بقذائف المدفعية وأصابوه إصابةً مباشرة.



وتأتي استهدافات المقاومة رداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي، على القرى الجنوبية والمنازل المدنية المحاذية للحدود اللبنانية الفلسطينية.



ونشرت المقاومة، يوم الاحد، مشاهد من عملية استهداف مقر القيادة، وتموضع قوات للكتيبة 51 التابعة للواء "غولاني" في "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في مستوطنة المنارة شمالي فلسطين المحتلة.



وأظهرت المشاهد استخدام المقاومة لصواريخ موجّهة منحنية من نوع "ألماس"، وهي صواريخ حديثة أدخلت إلى المعركة الحالية للمرة الأولى من قبل المقاومة، تعتمد على التوجيه التلفزيوني السلكي، وتنقضّ على الهدف عبر هجوم علوي يسمح لها بتجاوز الدفاعات والتحصينات واستهداف نقاط ضعف العدو.

