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الاثنين 29 نيسان 2024 ساعة 14:22

تل أبيب تدرس احتمال إصدار المحكمة الجنائية مذكرات اعتقال بحق قادة الكيان

تل أبيب تدرس احتمال إصدار المحكمة الجنائية مذكرات اعتقال بحق قادة الكيان
وأشارت الهيئة إلى أن نقاشا عاجلا وجديا جرى في مكتب نتنياهو حول هذه المخاوف، وأضافت: "برز القلق بشكل جدي بشأن احتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرات اعتقال بحق قيادات أمنية وسياسية إسرائيلية رفيعة المستوى، وهو ما كان متوقعا، ومن المرجح أن يتم إصدار مذكرات الاعتقال على خلفية الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، بالإضافة إلى تصريحات دول مختلفة بشأن انتهاك إسرائيل للقانون الدولي فيما يتعلق بأوضاع السكان المدنيين في غزة وانتهاكات اتفاقية جنيف الرابعة".

وكان نتنياهو قد قلل في تصريحات له الأسبوع الماضي من شأن أي قرارات قد تصدر عن محكمة العدل الدولية، وقال إن قرارات المحكمة لن تؤثر على تصرفات الكيان بشأن غزة.

وذكرت تقارير في كثير من وسائل الإعلام العبرية أن "الولايات المتحدة هي طرف من جهد دبلوماسي أخير لمنع المحكمة الجنائية الدولية من إصدار أوامر اعتقال ضد نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين".

وذكر موقع "والا" الإخباري أن نتنياهو "تحت ضغط غير عادي" بشأن احتمال صدور مذكرة الاعتقال، وأضاف أن نتنياهو يقود "حملة متواصلة عبر الهاتف" لمنع صدور مذكرة الاعتقال، مع التركيز بشكل خاص على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، يعتقد المسؤولون الإسرائيليون بشكل متزايد أن المحكمة الجنائية الدولية تستعد لإصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين حكوميين كبار بتهم تتعلق بالحرب على قطاع غزة، وفقا لخمسة مسؤولين إسرائيليين وأجانب.

صحيفة معاريف العبرية أكدت أن نتنياهو "خائف ومتوتر بشكل غير عادي" من احتمال صدور مذكرة اعتقال وشيكة، حيث تعتقد مصادر مقربة أن أوامر الاعتقال هي مسألة وقت فقط، وستصدر بشكل رئيسي بحقه، وحق وزير الجيش يوآف غالانت وقائد الجيش أفيف كوخافي.

في أعقاب هذا القلق الكبير، أصدر وزير خارجية الاحتلال إسرائيل كاتس تعليماته إلى جميع سفارات الكيان في العالم بالاستعداد الفوري لاندلاع ما سماها "موجة شديدة معادية لليهود ومعادية لإسرائيل ومعادية للسامية في العالم"، حسب قوله.

من جانبها، قالت صحيفة "The Times of Israel" العبرية إن تل أبيب تبذل جهوداً "منسقة" لإحباط خطط المحكمة الجنائية الدولية لإصدار أوامر اعتقال ضد نتنياهو وغيره من المسؤولين ، وأن هذه الجهود يقودها "مجلس الأمن القومي" للاحتلال.

أما موقع "والا" الإخباري فقد أكد أن نتنياهو يقود "ماراثوناً" من المكالمات الهاتفية، في محاولة للضغط على كل من له صلة بهذه المسألة، مع التركيز على الدور المهم للرئيس الأمريكي جو بايدن في ثني المحكمة عن خطوتها المرتقبة.
رقم : 1131942
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