وزير الطاقة التركي يعلن اكتشاف احتياطات نفطية ضخمة شرقي البلاد

وقال بيرقدار خلال كلمة في جامعة ابن خلدون باسطنبول اليوم الاثنين: "ننتج 40 ألف برميل من النفط يوميا في غابار. وسيصل هذا الرقم إلى 100 ألف قريبا".



وأضاف: "ستلبي تركيا 20 بالمئة من حاجتها للنفط من مصادرها المحلية بحلول عام 2025".



كما أوضح وزير الطاقة أن إنتاج الغاز اليومي من حقل صقاريا في البحر الأسود بلغ 4.5 ملايين متر مكعب.



وأشار إلى أن: "هذه الكمية تعني تلبية حاجة نحو 1.8 مليون منزل".



وأعلنت تركيا أواخر 2022، اكتشاف 170 مليار متر مكعب إضافي من الغاز الطبيعي في البحر الأسود ليبلغ إجمالي حجم الاكتشافات 710 مليارات.



وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في 12 ديسمبر 2022، اكتشاف حقل باحتياطي نفطي يبلغ 150 مليون برميل في جبل غابار بولاية شرناق شرقي البلاد.