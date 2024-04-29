حزب الله يدك موقع 'رويسات العلم' التابع للاحتلال بالصواريخ

وقالت المقاومة في بيان ان استهداف تجمع جنود الكيان الإسرائيلي في محيط موقع ‏رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف ‏المدفعية العملية جاءت دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة.‏

وهذا هو نص البيان الصادر عن المقاومة الإسلامية:‏



بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم



دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‏مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة (02:15) من بعد ظهر يوم الاثنين 29-4-2024 تجمعا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع ‏رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف ‏المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة.‏



‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الاثنين 29-04-2024 م

‏20 شوال 1445 هـ