الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 29 نيسان 2024 ساعة 20:04

بن فرحان يعلن الحل الذي تدعمه الرياض لوقف الحرب على غزة

بن فرحان يعلن الحل الذي تدعمه الرياض لوقف الحرب على غزة
وأشار بن فرحان، في جلسة حوارية خلال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض، إلى أن "المملكة تدعم حلاً مستداماً للأزمة يفضي لقيام دولة فلسطينية".

واضاف أن "الوضع في غزة كارثي بكل ما للكلمة من معنى، ويمثل فشلاً للنظام السياسي الحالي في التعامل مع هذه الأزمة. الوضع صعب للغاية وهناك إمكانية لتوسع الصراع ليصبح أسوأ مما هو عليه اليوم".

وتابع وزير الخارجية السعودي قائلاً: "نحن لا نركز فقط على حل الأزمة الحالية، بل علينا أن ننظر كيف يمكننا حل المشكلة الأكبر في سياق غزة، والتي تتمثل في التوصل إلى التزام حقيقي بحل الدولتين" بين الفلسطينيين وإسرائيل".

وأكد في هذا الصدد، أن "إعلان دولة فلسطينية هو الحل الوحيد الذي يضمن لنا عدم تكرار الوضع نفسه بعد عامين أو 3 أو 4 أعوام"، مشدداً على أن "معظم الشركاء في المجتمع الدولي يدعمون هذه الفكرة، وبالتالي علينا أن نترجمها إلى واقع وفعل".
رقم : 1132001
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
وزير الدفاع الايراني : استراتيجية قواتنا هي توفير امن الخليج الفارسي ومضيق هرمز
وزير الدفاع الايراني : استراتيجية قواتنا هي توفير امن الخليج الفارسي ومضيق هرمز
آفاق التعاون بين إيران وأفريقيا الجديدة على أساس الاقتصاد والأمن
آفاق التعاون بين إيران وأفريقيا الجديدة على أساس الاقتصاد والأمن
29 نيسان 2024
السنوار وقوة التفاوض والتجهيز لمعركة رفح
السنوار وقوة التفاوض والتجهيز لمعركة رفح
29 نيسان 2024
الحقائق تتكشف و تثبت حياد الأونروا و خداع الاحتلال
الحقائق تتكشف و تثبت حياد الأونروا و خداع الاحتلال
29 نيسان 2024
الرئيس الإيراني: انتفاضة الطلبة والنخب في الغرب لن تخمد بممارسة العنف
الرئيس الإيراني: انتفاضة الطلبة والنخب في الغرب لن تخمد بممارسة العنف
29 نيسان 2024
ما الاقتراح الغريب الذي قدمه العرب وأغضب حماس؟
ما الاقتراح الغريب الذي قدمه العرب وأغضب حماس؟
27 نيسان 2024
العراق.. المقاومة الإسلامية تستهدف هدفاً حيوياً في حيفا
العراق.. المقاومة الإسلامية تستهدف هدفاً حيوياً في حيفا
27 نيسان 2024
وزير الدفاع الايراني: الهجمات الإرهابية في روسيا وإيران هي نتيجة الدعم الغربي للإرهابيين
وزير الدفاع الايراني: الهجمات الإرهابية في روسيا وإيران هي نتيجة الدعم الغربي للإرهابيين
27 نيسان 2024
إيران تؤكد على ضرورة تطهير الإرهاب من جغرافيا منظمة شنغهاي للتعاون
إيران تؤكد على ضرورة تطهير الإرهاب من جغرافيا منظمة شنغهاي للتعاون
27 نيسان 2024
المقاومة الفلسطينية تستهدف موقعاً مستحدثاً للاحتلال ومقر قيادة فرقة غزة
المقاومة الفلسطينية تستهدف موقعاً مستحدثاً للاحتلال ومقر قيادة فرقة غزة
26 نيسان 2024
لبنان: مستخدماً أسلحة متنوعة.. حزب الله يوقع قافلةً عسكرية إسرائيلية في كمين مركّب
لبنان: مستخدماً أسلحة متنوعة.. حزب الله يوقع قافلةً عسكرية إسرائيلية في كمين مركّب
26 نيسان 2024
أنصار الله: قمع احتجاجات الجامعات الداعمة لغزة يكشف زيف ادعاءات واشنطن حول الحريات
أنصار الله: قمع احتجاجات الجامعات الداعمة لغزة يكشف زيف ادعاءات واشنطن حول الحريات
26 نيسان 2024
الغارديان: إيران حطمت أسطورة "إسرائيل" كقلعة منيعة
الغارديان: إيران حطمت أسطورة "إسرائيل" كقلعة منيعة
26 نيسان 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الكيان ‘‘الإسرائيليّ‘‘ وافتراءاته على الأونروا
تحذيرات أبو الغيط لنتنياهو.. مصر أمام تحد كبير
"يوم القدس العالمي" طوفان دولي ضد الكيان الصهيوني الغاصب
هذا ما قدمته إيران لفلسطين.. ماذا قدّم الإخرون؟