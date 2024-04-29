بن فرحان يعلن الحل الذي تدعمه الرياض لوقف الحرب على غزة

وأشار بن فرحان، في جلسة حوارية خلال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض، إلى أن "المملكة تدعم حلاً مستداماً للأزمة يفضي لقيام دولة فلسطينية".



واضاف أن "الوضع في غزة كارثي بكل ما للكلمة من معنى، ويمثل فشلاً للنظام السياسي الحالي في التعامل مع هذه الأزمة. الوضع صعب للغاية وهناك إمكانية لتوسع الصراع ليصبح أسوأ مما هو عليه اليوم".



وتابع وزير الخارجية السعودي قائلاً: "نحن لا نركز فقط على حل الأزمة الحالية، بل علينا أن ننظر كيف يمكننا حل المشكلة الأكبر في سياق غزة، والتي تتمثل في التوصل إلى التزام حقيقي بحل الدولتين" بين الفلسطينيين وإسرائيل".



وأكد في هذا الصدد، أن "إعلان دولة فلسطينية هو الحل الوحيد الذي يضمن لنا عدم تكرار الوضع نفسه بعد عامين أو 3 أو 4 أعوام"، مشدداً على أن "معظم الشركاء في المجتمع الدولي يدعمون هذه الفكرة، وبالتالي علينا أن نترجمها إلى واقع وفعل".