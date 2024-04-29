الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 29 نيسان 2024 ساعة 20:07

البنك الاسلامي للتنمية وافق على اقتراح ايران حول التمويلات باسعار تفضيلية

البنك الاسلامي للتنمية وافق على اقتراح ايران حول التمويلات باسعار تفضيلية
جاء ذلك في تصريح لوزير الاقتصاد الايراني اليوم الاثنين، على هامش الاجتماع الـ50 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المقام في الرياض.

واضاف خاندوزي :ان جدول اعمال الاجتماع السنوي القادم للبنك والذي يتضمن مشاريع تمويليه لدى الدول الاسلامية، لقي موافقة الدول الاعضاء، بما في ذلك اقتراح ايران لتخصيص نافذة تمويل جادة وباسعار تفضيلية لهذه البلدان.

واضاف: ان الوفد الايراني بدوره، اكد عبر بيان رسمي الى البنك الاسلامي للتنمية، على موافقته مع فتح نافذة تمويلية وايضا اقتراحنا المتعلق بتمويل القطاعات المعنية بالمشاريع المعرفية والتي تعمل على ازالة الحرمان من الدول الاعضاء، مع التركيز على اولوية الدول الاسلامية.

وعلى صعيد اخر، صرح وزير الاقتصاد الايراني: نحن اعربنا عن مواقفنا بشان تسوية القضية الفلسطينية خلال الاجتماع اليوم، حيث تقرر على عقد اجتماع غدا بين ممثلي الدول الاعضاء لمناقشة موضوع تاسيس صندوق خاص للمساهمة في معالجة المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني.
رقم : 1132002
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
وزير الدفاع الايراني : استراتيجية قواتنا هي توفير امن الخليج الفارسي ومضيق هرمز
وزير الدفاع الايراني : استراتيجية قواتنا هي توفير امن الخليج الفارسي ومضيق هرمز
آفاق التعاون بين إيران وأفريقيا الجديدة على أساس الاقتصاد والأمن
آفاق التعاون بين إيران وأفريقيا الجديدة على أساس الاقتصاد والأمن
29 نيسان 2024
السنوار وقوة التفاوض والتجهيز لمعركة رفح
السنوار وقوة التفاوض والتجهيز لمعركة رفح
29 نيسان 2024
الحقائق تتكشف و تثبت حياد الأونروا و خداع الاحتلال
الحقائق تتكشف و تثبت حياد الأونروا و خداع الاحتلال
29 نيسان 2024
الرئيس الإيراني: انتفاضة الطلبة والنخب في الغرب لن تخمد بممارسة العنف
الرئيس الإيراني: انتفاضة الطلبة والنخب في الغرب لن تخمد بممارسة العنف
29 نيسان 2024
ما الاقتراح الغريب الذي قدمه العرب وأغضب حماس؟
ما الاقتراح الغريب الذي قدمه العرب وأغضب حماس؟
27 نيسان 2024
العراق.. المقاومة الإسلامية تستهدف هدفاً حيوياً في حيفا
العراق.. المقاومة الإسلامية تستهدف هدفاً حيوياً في حيفا
27 نيسان 2024
وزير الدفاع الايراني: الهجمات الإرهابية في روسيا وإيران هي نتيجة الدعم الغربي للإرهابيين
وزير الدفاع الايراني: الهجمات الإرهابية في روسيا وإيران هي نتيجة الدعم الغربي للإرهابيين
27 نيسان 2024
إيران تؤكد على ضرورة تطهير الإرهاب من جغرافيا منظمة شنغهاي للتعاون
إيران تؤكد على ضرورة تطهير الإرهاب من جغرافيا منظمة شنغهاي للتعاون
27 نيسان 2024
المقاومة الفلسطينية تستهدف موقعاً مستحدثاً للاحتلال ومقر قيادة فرقة غزة
المقاومة الفلسطينية تستهدف موقعاً مستحدثاً للاحتلال ومقر قيادة فرقة غزة
26 نيسان 2024
لبنان: مستخدماً أسلحة متنوعة.. حزب الله يوقع قافلةً عسكرية إسرائيلية في كمين مركّب
لبنان: مستخدماً أسلحة متنوعة.. حزب الله يوقع قافلةً عسكرية إسرائيلية في كمين مركّب
26 نيسان 2024
أنصار الله: قمع احتجاجات الجامعات الداعمة لغزة يكشف زيف ادعاءات واشنطن حول الحريات
أنصار الله: قمع احتجاجات الجامعات الداعمة لغزة يكشف زيف ادعاءات واشنطن حول الحريات
26 نيسان 2024
الغارديان: إيران حطمت أسطورة "إسرائيل" كقلعة منيعة
الغارديان: إيران حطمت أسطورة "إسرائيل" كقلعة منيعة
26 نيسان 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الكيان ‘‘الإسرائيليّ‘‘ وافتراءاته على الأونروا
تحذيرات أبو الغيط لنتنياهو.. مصر أمام تحد كبير
"يوم القدس العالمي" طوفان دولي ضد الكيان الصهيوني الغاصب
هذا ما قدمته إيران لفلسطين.. ماذا قدّم الإخرون؟