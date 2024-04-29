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الاثنين 29 نيسان 2024 ساعة 20:53

روسيا تعرض دبابة أمريكية بموسكو بعد الاستيلاء عليها

روسيا تعرض دبابة أمريكية بموسكو بعد الاستيلاء عليها
وقال رئيس المركز الصحفي لقوات "المركز" ألكسندر سافتشوك: "نجح مقاتلونا في إجلاء الدبابة، وقريبا ستتاح للجمهور في معرض غنائم العملية العسكرية الروسية في موسكو".

وأعلنت القوات الروسية مؤخرا تدمير دبابتي "أبرامز" على محور أفدييفكا بمسيّرات "إف بي في".

وبالإضافة إلى دبابة الأبرامز الأمريكية، سيطرت كذلك موسكو على دبابات ليوبارد الألمانية الصنع، التي تعتبرها من أفضل الدبابات في العالم، بعد استهدافها مرارا خلال المعارك.

وكانت مصادر أمريكية، تحدثت عن أن القوات الأوكرانية فقدت ما لا يقل عن 30 دبابة "ليوبارد" و5 دبابات "أبرامز" خلال الشهرين الأخيرين.

وذكرت أن الدبابات الغربية الباهظة الثمن تبدو ضعيفة أمام المسيرات الروسية الرخيصة.

وأضافت أن الطائرات الروسية المسيرة، التي تبلغ تكلفة إنتاجها حوالي 500 دولار، هي "استثمار لا يذكر للتخلص من دبابات "أبرامز" التي يبلغ ثمنها 10 ملايين دولار".
رقم : 1132011
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