سبب مثير وراء اعتقال روسيا جنديا سابقا بجيش الاحتلال الإسرائيلي

وأوضح الجهاز في بيان، أنه "جرى اعتقال الجندي الإسرائيلي السابق لانزمان يوفال من مواليد عام 1960، بسبب تخطيطه للانضمام إلى التشكيلات المسلحة الأوكرانية، من أجل المشاركة في أعمال عدائية ضد روسيا".



وأشار البيان إلى أنه "نتيجة للعمليات الاستخباراتية، فقد ثبت أنه كان لديه موقف سلبي تجاه البلاد والسياسة التي تتبعها القيادة الروسية".



وذكر أنه أرسل أيضا بياناته الشخصية والسيرة الذاتية إلى "مختلف المنظمات الإرهابية المحظورة في أراضي روسيا، بهدف الانضمام إلى تلك المنظمات والقيام بمهام قتالية ضد روسيا".



وأكد البيان أنه تم اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المتهم، وبموجب المادة 205 من القانون الروسي فسيتم ترحيله إلى فلسطين المحتلة.