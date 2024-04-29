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الاثنين 29 نيسان 2024 ساعة 21:27

كييف تعلن كشف 450 مجموعة لمساعدة الفارين من الخدمة العسكرية على مغادرة البلاد

كييف تعلن كشف 450 مجموعة لمساعدة الفارين من الخدمة العسكرية على مغادرة البلاد
وقال المتحدث باسم إدارة الحدود في أوكرانيا أندريه ديمشينكو: "منذ إعلان التعبئة (في فبراير 2022)، تم الكشف عن حوالي 450 جماعة إجرامية متخصصة في التهريب غير القانوني للأشخاص عبر الحدود".

ووفقا لديمتشينكو، يرفض حرس الحدود الأوكرانيون كل يوم السماح لحوالي 120 أوكرانيا بالمغادرة، وفي الوقت نفسه، منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة، توفي 30 شخصا أثناء محاولتهم عبور الحدود الأوكرانية بشكل غير قانوني عبر الأنهار الجبلية أو التضاريس الجبلية.

وأضاف أن "محاولات عبور الحدود بشكل غير قانوني تحدث كل يوم، وتحدث معظم هذه المحاولات خارج نقاط التفتيش على الحدود مع مولدوفا ورومانيا، ويتم تسجيل أكبر عدد من (استخدامات) الوثائق المزورة على الحدود مع بولندا".

بدوره أعلن مكتب المدعي العام في أوكرانيا أن وكالات إنفاذ القانون الأوكرانية فتحت ما يقرب من 11.3 ألف قضية جنائية بشأن التهرب من التجنيد أو انتهاك التسجيل العسكري منذ فبراير 2022.

تجدر الإشارة إلى أنه منذ فبراير 2022، تم إعلان التعبئة العامة في أوكرانيا وتمديدها بشكل متكرر.

وتبذل سلطات كييف كل ما في وسعها لمنع الرجال في سن الخدمة العسكرية من التهرب من الخدمة، ومن مغادرة البلاد.

وأكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الأسبوع الماضي، أنه "نتيجة للأعمال القتالية النشطة، حرر القوات الروسية بلدات بيرفومايسكويه وبوغدانوفكا ونوفوميخايلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، ويجري توسيع رقعة سيطرتها في مناطق أخرى.

وأعلن شويغو أن مجموع خسائر القوات المسلحة الأوكرانية منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، بلغ ما يقرب من نصف مليون عسكري.
رقم : 1132021
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