الاحتلال يعتقل مواطنة فلسطينية شرق بيت لحم ويقتحم مخيما وعدة بلدات

وأفادت مصادر صحفية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت، اليوم الثلاثاء، مواطنة فلسطينية من قرية عيلة علي شرق بيت لحم، حيث أفاد مصدر أمني، بأن قوات الاحتلال اعتقلت سلوى عطية حمدان (44 عاما) بعد مداهمة منزل عائلتها في القرية.



كما أفادت مصادر محلية، باقتحام قوة عسكرية قوامها اربع آليات بلدة عنبتا من منطقة حاجز عناب العسكري شرق طولكرم.



واضافت أن الآليات جابت شوارع البلدة وتمركزت على طول الشارع الرئيسي وشارع السكة، وقام جنود الاحتلال بمداهمة محل تجاري لبيع المفروشات في المنطقة بعد خلع بوابته يعود للمواطن مروان السدلة وقاموا بتفتيشه والعبث بمحتوياته.



كما داهموا منزل المواطن عبد الله السدلة في منطقة الواد في البلدة، دون ان يبلغ عن اعتقالات حتى لحظة اعداد الخبر.



الاحتلال يقتحم مخيم عسكر شرق نابلس



وفجر اليوم الثلاثاء ايضا، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عسكر شرق مدينة نابلس.



وأفادت مصادر محلية، بأن جيش الاحتلال برفقة جرافة عسكرية اقتحم المخيم، واندلعت مواجهات في المكان، ونشر الاحتلال قناصته في محيط المخيم وداخله.



وأضافت المصادر، أن جيش الاحتلال داهم عددا من المنازل داخل مخيم عسكر القديم، وطالب من بعض العائلات بتسليم أبنائهم خلال ساعات، بحجة أنهم مطلوبين، كما هدد بنسف عدد من المنازل.



قوات الاحتلال تقتحم بلدة سيلة الظهر



وفي تطور آخر، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، بلدة سيلة الظهر جنوب جنين.



وقالت مصادر محلية، إن عددا من المركبات العسكرية اقتحمت البلدة، وداهم جيش الاحتلال عددا من المنازل فيها دون اعتقالات.



الاحتلال يداهم عددا من المنازل في مدينة الخليل



وفي مدينة الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم، المدينة المذكورة حيث أفادت مصادر محلية، بأن عددا من المركبات العسكرية اقتحمت المدينة، وداهمت عددا من المنازل فيها دون أن يبلغ عن أي اعتقالات.



وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال انتشرت في باب الزاوية، وحارة الشيخ وحبايل الرياح ومنطقة مفرق أبو الحلاوة.



مواجهات مع الاحتلال في جلبون وفقوعة شمال شرق جنين



وكانت مواجهات بين المواطنين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، قد اندلعت مساء وليل الإثنين، في قريتي جلبون وفقوعة، شمال شرق جنين.



وأفادت مصادر أمنية ومحلية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت جلبون ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي تجاه المواطنين الفلسطينيين دون أن يبلغ عن إصابات.



وقال رئيس مجلس قروي جلبون ابراهيم أبو الرب إن قوات الاحتلال هددت بتصعيد عدوانها على القرية وبمنع المواطنين والمركبات والجرارات الزراعية من الوصول إلى الأراضي الواقعة بمحاذاة جدار الفصل والتوسع العنصري، مشيرا إلى أن الأهالي يملكون ما يقارب من خمسة آلاف دونم زراعي بمحاذاة الجدار المقام على أراضي القرية .



كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية فقوعة ما أدى إلى اندلاع مواجهات دون أن يبلغ عن إصابات، كذلك اقتحمت بلدة يعبد وكثفت من تواجدها في محيط قرى وبلدات جنوب جنين .