حماس: ضمان وقف إطلاق النار ركيزة أساسية في المفاوضات

وشدد القانوع في تصريح صحافي، على أنه دون تحقيق مطالب شعبنا العادلة بوقف دائم لإطلاق النار وسحب القوات وعودة النازحين لن ينجح أي اتفاق مع الاحتلال. وأوضح أن ضمان وقف إطلاق النار الدائم ركيزة أساسية للانطلاق نحو تفاصيل المفاوضات وإنجاح الاتفاق مع الاحتلال.



وأشارت مصادر صحفية بان القانوع اكد أن الاحتلال لم ينجح في تمرير مشروع التهجير ولا في سياسة التجويع أو السيطرة على غزة من خلال ما يسمى روابط القرى والعائلات واستخدام سلاح الفوضى والفلتان.



وأكد أن ما فشل الاحتلال في تحقيقه على مدار سبعة أشهر من الدمار والخراب والإبادة الجماعية لا يمكن أن يحققه في الوقت الضائع للحرب.



هذا وأكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، عزت الرشق، أمس الاثنين أن الحركة لم تصدر أي تصريح باسمها، ولا منسوبًا لمصادر في الحركة حول ورقة الرد "الإسرائيلي". مشيرًا إلى أن الرد لا يزال تحت الدراسة، وما تصدره بعض وسائل الإعلام "الإسرائيلية" من تسريبات حول ذلك تهدف للتشويش والبلبلة.