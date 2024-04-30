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الثلاثاء 30 نيسان 2024 ساعة 12:04

طلاب الجامعة الاميركية في بيروت ينظمون وقفة تضامنية مع غزة

طلاب الجامعة الاميركية في بيروت ينظمون وقفة تضامنية مع غزة
وأفاد مصدر صحفي في بيروت ان الطلاب بالجامعة الاميركية في بيروت قاموا بتنظيم وقفة تضامنية مع اهالي غزة، صارخين بهتافات "لبيك يا أقصى" و"لبيك يا قدس" و"لبيك يا فلسطين".

واشار المصدر الى ان الطلاب تحدوا الطقس الماطر والعاصف وشاركوا في الوقفة ليعبروا عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني وعن غضبهم من مجازر الاحتلال في قطاع غزة.

ونوه المصدر الى ان طلاب الجامعة الاميركية في بيروت وفي جامعات العالم دعوا الجميع الى النزول الى الشارع والقيام بوقفة تضامنية من اجل ايصال صوتهم الى عمق الكيان الغاصب الذي يرتكب المجازر بحق الفلسطينيين.

واضاف المصدر ان هذه الوقفة التضامنية دعت الى انهاء العلاقات الاقتصادية مع كل الشركات والمؤسسات المتواطئة مع الاحتلال، كما دعا الطلاب الى مقاطعة كل الشركات التي توفر التكنولوجيا للاحتلال وتدعمه من اجل ارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني الاعزل.

واشار المصدر الى تأكيد الطلاب على ضرورة ازالة جميع منتجات الشركات الداعمة للاحتلال من حرم الجامعة الاميركية وفقا لمعايير حملة مقاطعة داعمي "اسرائيل" في لبنان.

وفي 18 نيسان الجاري، بدأ طلاب رافضون للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة اعتصاما بحرم جامعة كولومبيا في نيويورك، مطالبين إدارتها بوقف تعاونها الأكاديمي مع الجامعات الإسرائيلية وسحب استثماراتها في شركات تدعم احتلال الأراضي الفلسطينية.

ومع تدخل قوات الشرطة واعتقال عشرات الطلاب، توسعت حالة الغضب لتمتد المظاهرات إلى عشرات الجامعات بمختلف ربوع الولايات المتحدة، منها جامعات رائدة مثل هارفارد، وجورج واشنطن، ونيويورك، وييل، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ونورث كارولينا.

ولاحقا، اتسع الحراك الطلابي غير المسبوق في دعم فلسطين بالولايات المتحدة، إلى جامعات أخرى في دول مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا شهدت جميعها مظاهرات داعمة لتلك التي عرفتها الجامعات الأمريكية ومطالبات بوقف الحرب على غزة ومقاطعة الشركات التي تزود" إسرائيل" بالأسلحة.
رقم : 1132110
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