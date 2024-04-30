الرئيس الإيراني: العدو سيفشل في المجال الاقتصادي

وقال رئیس الجمهوریة خلال مشارکته المهرجان الوطني الخامس والثلاثين لتكريم النخب من العمال والمجموعات العمالية والوحدات النموذجية إن العدو سيفشل بالتأكيد في المجال الاقتصادي كما فشل في كافة المجالات.



وقال إن العمال وأصحاب العمل هم الأساس في عملية الإنتاج ويجب تقديم كل أشكال الدعم القانوني والمالي والاجتماعي للعمل والعمال حتى ينمو إنتاجنا يوما بعد يوم كما ونوعا ويجب أن تتمتع منتجاتنا بجودة عالية وعلینا أن يكون لدينا أفضل منتوجات في العالم.



وأکد أن" شعبنا لديه القدرة على إنتاج وعرض السلع بأعلى المعايير العالمية".



وأكد السيد رئيسي: من المؤمل أن يكون لأحبائنا، رغم كل التهديدات والحظر وبعض النقائص، إنتاجات تبعث على الأمل، وهذا ما أكد عليه قائد الثورة الإسلامیة بضرورة تعزیز الجهود والإجراءات المفعمة بالأمل.