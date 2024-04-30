قصف صهيوني عنيف يستهدف بلدات في جنوب لبنان

وأفاد مصدر صجفي في جنوب لبنان ان قصف مدفعي عنيف طاول اطراف بلدة الهبارية وكفرحمام في قضاء حاصبيا بالقذائف المدفعية الثقيلة من مرابض الاحتلال في الزاعورة في الجولان السوري المحتل.



واشار المصدر الى ان هذا القصف يأتي عقب العمليات التي شنتها المقاومة اللبنانية على العديد من المستوطنات وخاصة على مبان استيطانية على المغتصبات الفلسطينية كان يتحصن فيها جنود الاحتلال.



واكد المصدر ان القصف الاسرائيلي العنيف على بلدات جنوب لبنان يعكس مدى الهستيريا الاسرائيلية نتيجة الضربات التي تلقاها الاحتلال من المقاومة.



هذا واعلنت المقاومة الاسلامية في لبنان اليوم الثلاثاء استهداف مبنيين في مستعمرتي دوفيف وأفيفيم، كان يتموضع بهما جنود الاحتلال الاسرائيلي، مؤكدة تحقيقها اصابات مباشرة.