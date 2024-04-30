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الثلاثاء 30 نيسان 2024 ساعة 13:43

باحثون إيرانيون یقومون بالتنقيب على عمق 2000 متر في بحر عمان

باحثون إيرانيون یقومون بالتنقيب على عمق 2000 متر في بحر عمان
وقال "مرتضى توكلي" للصحفيين بمناسبة الیوم الوطني للخليج الفارسي: لأول مرة، نجح باحثونا في أخذ عينات من عمق يزيد عن 2000 متر في بحر عمان باستخدام مسبار الخليج الفارسي ( أول سفينة ابحاث إيرانية عابرة للمحيطات).

واعتبر إعداد الأطلس الشامل لبحر عمان والخليج الفارسي وعقد ورش عمل تعليمية في هذا اليوم من أهم الإجراءات للمعهد الوطني لبحوث المحيطات وعلوم الغلاف الجوي.

وقال إن إيران تحصل على معلومات مهمة وبيانات استراتيجية بفضل مسبار الخليج الفارسي باعتبارها سفينة أبحاث مهمة وبفضل الباحثين البارزين في هذا المجال وتوفر هذه المعلومات للباحثين من البلدان الأخرى بقدر الإمكان.
مصدر : وكالات
رقم : 1132134
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