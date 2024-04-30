إصابة ضابط شرطة إسرائيلي بالقدس بعملية طعن واستشهاد المنفذ

وحسب موقع "القدس العربي" قالت واجهات إسعافية إسرائيلية: “تقدم طواقم الإسعاف العلاج الطبي لشاب يبلغ 30 عاماً أصيب بجروح نتيجة الطعن”.



بدورها قالت الشرطة الإسرائيلية، في بيان: “وردت أنباء عن طعن شرطي في البلدة القديمة بالقدس”.



وأضافت: “تم تحييد المشتبه به في عملية الطعن بإطلاق النار من قبل رجال الشرطة على الفور”.



ولم تدلِ بمزيد من التفاصيل عن هوية المنفذ وحالته الصحية.



وتابعت: “نتيجة للطعن، أصيب ضابط شرطة وتم إجلاؤه الآن لتلقي العلاج الطبي”.



وأشارت الشرطة الإسرائيلية إلى أن قوات كبيرة منها وصلت إلى مكان الحادث.



وقال شهود عيان إن الشرطة الإسرائيلية أغلقت باب الساهرة أمام حركة المواطنين الفلسطينيين.



يأتي ذلك في ظل عدوان مدمر تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، خلف عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية وتدميراً هائلاً بالبنى التحتية، ما أدى إلى مثول كيان الحتلال الإسرائيلي أمام “محكمة العدل الدولية” بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.



وفي موازاة ذلك كثف كيان الاحتلال الاقتحامات وعمليات الاعتقال في مدن وقرى وبلدات الضفة الغربية المحتلة.



وعادةً ما يستخدم كيان الاحتلال كلمة “تحييد” للإشارة إلى إطلاق قوات الجيش أو الشرطة النار بغرض القتل.