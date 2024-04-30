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الثلاثاء 30 نيسان 2024 ساعة 14:53

قلق فی مجلس الشيوخ من إرسال الحرس الوطني لقمع الاحتجاجات بالجامعات

قلق فی مجلس الشيوخ من إرسال الحرس الوطني لقمع الاحتجاجات بالجامعات
ونقل الموقع، في تقريره تصريحات السيناتور جي دي فانس، وهو جمهوري من ولاية أوهايو، وأحد المشرعين العديدين من كلا الحزبين الذين أبدوا تحفظات؛ حيث قال: "لا أعرف ما إذا كنت بحاجة إلى استدعاء الحرس الوطني، ربما تحتاج فقط إلى استدعاء الشرطة".

وقال السيناتور تيم كين، وهو ديمقراطي من فرجينيا، على شبكة "إن بي سي"، إن إرسال الحرس الوطني إلى الجامعات من شأنه أن يثير ذكريات مؤلمة عن حقبة الاحتجاجات العنيفة في الحرم الجامعي ضد حرب فيتنام، وتحديدًا في جامعة ولاية كينت.

وأفاد موقع بلومبيرغ بأن الحرس الوطني كان قد أطلق النار، في سنة 1970، على مجموعة من المتظاهرين في ولاية كينت بولاية أوهايو، ما أسفر عن مقتل أربعة طلاب.

ونقل الموقع قول كين عن نشر الحرس الوطني: "أعتقد أن هذه ستكون فكرة سيئة للغاية". وقال كين إن هناك طرقًا لإدارة الاحتجاجات باستخدام أمن الحرم الجامعي، وأيضًا من خلال "منح الطلاب المزيد من الفرص لإجراء حوار حضاري وبناء، حيث يسمع الناس بعضهم البعض".

وأشار بلومبيرغ إلى أن المشرعين قالوا إن السيطرة على المظاهرات يجب أن تبدأ بالشرطة المحلية أو مسؤولي المدارس، بينما أضاف آخرون أن الجامعات يجب أن تشجع الحوار البناء بين الطلاب.

هذا واشار موقع "عربي 21" انه في الأسبوع الماضي، أدان رئيس مجلس النواب جونسون الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين خلال زيارة لجامعة كولومبيا، قائلًا إنه سيكون هناك دور "مناسب" للحرس الوطني إذا لم يتم احتواء المظاهرات بسرعة.

وتكثفت المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين تكثفت مع تزايد الانتقادات للدعم الامريكي للحملة العسكرية "الإسرائيلية" في غزة. ويتجمع المتظاهرون في حرم الجامعات في جميع أنحاء البلاد، ويقيمون معسكرات على أراضي المدارس، ويطالبون الإدارات بالتخلي عن الكيانات التي تدعم "إسرائيل" والحرب.

وردت بعض الكليات باستدعاء الشرطة، وفي بعض الأحيان اعتقال الطلاب والأساتذة المتظاهرين. وألغت جامعة جنوب كاليفورنيا حفل التخرج الرئيسي الأسبوع الماضي؛ بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، وسط تصاعد الاحتجاجات. وتم القبض على مرشحة حزب الخضر جيل ستاين في أثناء دعمها لاحتجاج في جامعة واشنطن في سانت لويس.

وأوضح موقع بلومبيرغ أن حشدًا مناصرًا للفلسطينيين تظاهر خارج حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض في واشنطن مساء السبت، وهتفوا في وجه المشرعين والصحفيين الذين حضروا حفل العشاء السنوي.
رقم : 1132144
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