حزب الله يستهدف مواقع للاحتلال في الجليل

وقال حزب الله إن مقاوميه قصفوا مبنيين يتمركز فيهما جنود صهاينة في مستوطنتي أفيفيم ودوفيف، وحققوا إصابات مباشرة.



وقال الحزب إن هجوم المطلة جاء ردا على ‏اعتداءات الاحتلال الصهيوني على القرى اللبنانية الجنوبية ومنازل المدنيين، والتي كان آخرها في بلدتي الخيام وشبعا.



ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يتبادل حزب الله وفصائل فلسطينية من جهة، والجيش الصهيوني من جهة أخرى، قصفا يوميا متبادلا، أسفر عن قتلى وجرحى بين الطرفين، أغلبهم في لبنان.



ويشن حزب الله والفصائل الأخرى هجمات ضد الجيش الصهيوني تضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 لإبادة صهيونية بدعم أميركي، خلفت أكثر من 34 ألف شهيد وعشرات آلاف الجرحى أغلبهم نساء وأطفال، وفق وزارة الصحة بالقطاع المحاصر.