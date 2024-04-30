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الثلاثاء 30 نيسان 2024 ساعة 16:11

إتفاق إيراني عراقي لنقل المسافرين عبر نهر أروند

إتفاق إيراني عراقي لنقل المسافرين عبر نهر أروند
وذكر وزارة النقل العراقية في بيان أن مدير الشركة العامة للنقل البحري أحمد جاسم الأسد حضر اجتماعا مشتركا مع ممثلي الموانئ في الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتنشيط حركة نقل المسافرين بين الطرفين عبر نهرأروند، مبينا أن الاجتماع جاء حسب توجيهات وزيرالنقل رزاق محيبس السعداوي وخلال لقائه نظيره في الجمهورية الإسلامية الإيرانية مؤخرا.

وأضاف أن: هذا الخط ضروري لتسهيل نقل المسافرين بين البلدين خصوصا في مواسم المناسبات الدينية للتخفيف من الزخم الحاصل في المنافذ البرية، مشيرا إلى أن الشركة تمتلك رصيفا جاهزا لراحة المسافرين.

وأوضح أن زوارق البلدين حديثة ومؤمنة لنقل المسافرين ومجهزة بوسائل إنقاذ.

وقال إن النقل سيكون بين خرمشهر الإيرانية ورصيف العشار لسهولة النقل بالزوارق المتوفرة حاليا وهي الأفضل والأسرع لتنشيط حركة التاكسي النهري بمزاياه السياحية والاقتصادية.
رقم : 1132157
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