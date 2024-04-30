كنعاني ينتقد اعتقال الطلبة المحتجين في أميركا

وأشار ناصر كنعاني في تغريدة له على منصة إكس إلى الأخبار المتداولة في وسائل الإعلام الأميركية حول اعتقال الشرطة الأميركية ما لا يقل عن 900 متظاهر خلال الاحتجاجات الطلابية في هذا البلد لدعم غزة، ووصف ذلك بـأسر للحرية في أميركا.



ونشر كنعاني هذه الصورة المعبرة عن اعتقال السلطات الأميركية للشباب المحتجبين على الإبادة الجماعية في فلسطين.



واعتقلت الشرطة الأميركية المئات من الطلاب المحتجين ضد الحرب الإسرائيلية على غزة، في 20 جامعة بـ16 ولاية، وفق شبكة سي. إن. إن الإخبارية الأميركية.



وتصاعدت الاحتجاجات في الجامعات الأميركية، والمواجهات بين الطلبة وعناصر الشرطة، الذين جرى استدعاؤهم لفض الاعتصامات المطالبة بإنهاء الدعم الأميركي لإسرائيل في الحرب على غزة.



وذكرت سي. إن. إن في تقرير لها عن تطورات المواجهات بين الشرطة والطلبة، أنه تم القبض على مئات الأشخاص في حرم الكليات والجامعات من الساحل إلى الساحل، بينما تستعد المدارس لاحتفالات بداية فصل الربيع.



وأحصت شبكة سي. بي. إس. نيوز الإخبارية الأميركية، عدد المعتقلين على مستوى البلاد بـ1000 شخص، منذ اعتقلت شرطة نيويورك متظاهرين في جامعة كولومبيا في 18 أبريل.

