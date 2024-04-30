الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 30 نيسان 2024 ساعة 17:30

مظلات المساعدات الغذائية لإقامة الخيام في قطاع غزة

مظلات المساعدات الغذائية لإقامة الخيام في قطاع غزة
واضطر أبو زيد لترك منزله بسبب الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ سبعة أشهر ضد سكان قطاع غزة.

وقال أبو زيد انه نزح مع أسرته من خان يونس إلى رفح وبعد تهديد رفح اضطر للنزوح نحو دير البلح، مضيفا أن "الأمور كانت صعبة.. كان الازدحام بشكل غير طبيعي ولم نجد إلا مكان على البحر".

وأشار إلى أنه لم يجد شوادر او خيمة فأقام بوضع أعمدة خشبية بانتظار الحصول على شادر لتغطيتها قبل ان يقترح عليه أحد أقاربه الاستعانة بمظلات المساعدات الإنسانية.

وأكمل: كانت الناس يجري بحثا عن المساعدات الغذائية اما أنا فكنت ابحث عن المظلات وحصلت على واحدة وقمت بتغطية الخيمة ونحن الان عشرة أفراد نعيش فيها.

وأوضح أنها باردة في الليل وحارة في النهار لكن لا يوجد أي خيار سوى وضع بعض الأقمشة لتدفئتها.

ونوه إلى أنه يسعى لإقامة خيمة أخرى ليعد فيها الشاي والقهوة للناس كمصدر رزق بعد أن ضاقت به الدنيا وفقد مصدر رزقه.

وقال إن عدد من المواطنين بدأوا بتقليده وإقامة خيام بنفس الطريقة في ظل نقص الخيام واتفاع أسعارها.

وأكد أن الحياة في الخيام تختلف عن البيت.. فالخيمة هي حمام ومطبخ ومعيشة.

وقال إنه بعد انسحاب الاحتلال الصهيوني عاد لخان يونس لكنه لم يتعرف على مكانه من شدة التدمير معربا عن أمله بانتهاء الحرب قريبا والعودة للحياة الطبيعية.
رقم : 1132179
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الخلیج الفارسي ‘‘بیتنا‘‘
الخلیج الفارسي ‘‘بیتنا‘‘
دور حرب غزة في تغيير العقيدة الدفاعية للدول الخليجية
دور حرب غزة في تغيير العقيدة الدفاعية للدول الخليجية
30 نيسان 2024
تاريخ الحركات الطلابية في أمريكا.. السمات الفريدة للحركة الجديدة
تاريخ الحركات الطلابية في أمريكا.. السمات الفريدة للحركة الجديدة
30 نيسان 2024
الکشف عن نقاط الضعف في نظام القبة الحديدية للعمليات الصاروخية التالية
الکشف عن نقاط الضعف في نظام القبة الحديدية للعمليات الصاروخية التالية
30 نيسان 2024
وزير الدفاع الايراني : استراتيجية قواتنا هي توفير امن الخليج الفارسي ومضيق هرمز
وزير الدفاع الايراني : استراتيجية قواتنا هي توفير امن الخليج الفارسي ومضيق هرمز
29 نيسان 2024
آفاق التعاون بين إيران وأفريقيا الجديدة على أساس الاقتصاد والأمن
آفاق التعاون بين إيران وأفريقيا الجديدة على أساس الاقتصاد والأمن
29 نيسان 2024
السنوار وقوة التفاوض والتجهيز لمعركة رفح
السنوار وقوة التفاوض والتجهيز لمعركة رفح
29 نيسان 2024
الحقائق تتكشف و تثبت حياد الأونروا و خداع الاحتلال
الحقائق تتكشف و تثبت حياد الأونروا و خداع الاحتلال
29 نيسان 2024
الرئيس الإيراني: انتفاضة الطلبة والنخب في الغرب لن تخمد بممارسة العنف
الرئيس الإيراني: انتفاضة الطلبة والنخب في الغرب لن تخمد بممارسة العنف
29 نيسان 2024
ما الاقتراح الغريب الذي قدمه العرب وأغضب حماس؟
ما الاقتراح الغريب الذي قدمه العرب وأغضب حماس؟
27 نيسان 2024
العراق.. المقاومة الإسلامية تستهدف هدفاً حيوياً في حيفا
العراق.. المقاومة الإسلامية تستهدف هدفاً حيوياً في حيفا
27 نيسان 2024
وزير الدفاع الايراني: الهجمات الإرهابية في روسيا وإيران هي نتيجة الدعم الغربي للإرهابيين
وزير الدفاع الايراني: الهجمات الإرهابية في روسيا وإيران هي نتيجة الدعم الغربي للإرهابيين
27 نيسان 2024
إيران تؤكد على ضرورة تطهير الإرهاب من جغرافيا منظمة شنغهاي للتعاون
إيران تؤكد على ضرورة تطهير الإرهاب من جغرافيا منظمة شنغهاي للتعاون
27 نيسان 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الخلیج الفارسي ‘‘بیتنا‘‘
دور حرب غزة في تغيير العقيدة الدفاعية للدول الخليجية
تاريخ الحركات الطلابية في أمريكا.. السمات الفريدة للحركة الجديدة
الکشف عن نقاط الضعف في نظام القبة الحديدية للعمليات الصاروخية التالية