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الثلاثاء 30 نيسان 2024 ساعة 18:54

أبو ردينة يرد على تصريحات نتنياهو بشان إجتياح رفح

أبو ردينة يرد على تصريحات نتنياهو بشان إجتياح رفح
وجاء ذلك ردا على تصريحات نتنياهو التي قال فيها إن الحرب مستمرة، وإن اجتياح رفح سيتم قريبا.

وأضاف، أن الانحياز الأميركي الأعمى لــ[إسرائيل]، وحمايتها من العقاب والخضوع للشرعية الدولية أثبت أن الإدارة الأميركية أصبحت شريكا لنتنياهو في جرائمه التي ذهب ضحيتها الآلاف من أبناء شعبنا، وتتحمل المسؤولية الكاملة عن الاستمرار في جرائم الإبادة الجماعية.

وأشار أبو ردينة، إلى أن الإدارة الأميركية مطالبة بالتدخل الفوري، وإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي وقف جرائمها، وفي مقدمتها منع الاحتلال الإسرائيلي من اجتياح رفح الذي سيكون له تداعيات خطيرة جداً على المنطقة بأسرها والعالم.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة، على المجتمع الدولي التدخل بشكل عاجل لمنع [إسرائيل] من مواصلة عدوانها، ومحاسبتها على الجرائم التي انتهكت جميع قرارات الشرعية الدولية، وشكلت جرائم حرب يجب أن يعاقب عليها قادة الاحتلال.
رقم : 1132195
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