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الثلاثاء 30 نيسان 2024 ساعة 21:02

إيران تعلن استعدادها لتقديم منح دراسية لطلاب أفريقيا الوسطى

إيران تعلن استعدادها لتقديم منح دراسية لطلاب أفريقيا الوسطى
وخلال لقائه اليوم مع وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بجمهورية أفريقيا الوسطى "تیبولیته إنکارتي روبارد" أکد نائب الرئيس الإيراني، رئيس منظمة حماية البيئة الإيرانية الوطنية "علي سلاجقة" أن: جمهورية إيران الإسلامية على استعداد لتوسيع التعاون في جميع المجالات الاقتصادية والبيئية مع جمهورية أفريقيا الوسطى.

وأضاف سلاجقة أن: إيران مستعدة لتقديم منح دراسية إلى طلاب جمهورية أفريقيا الوسطى لاكتساب المعرفة في جميع مجالات الهندسة والتقنية والطب وخاصة العلوم البيئية.

واكد مخاطبا المسؤول الافريقي الضيف: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم على الدوام الأصوات المنادية بالحرية في العالم، وفي هذا الصدد، سنقدم كل الإمكانيات المتوفرة لدينا في مجال البيئة لشعبكم وحكومتكم.

بدوره قال وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بجمهورية أفريقيا الوسطى، خلال هذا اللقاء: إننا بحاجة إلى استيراد التكنولوجيات الجديدة وتدريب الموارد البشرية الفعالة، وعليه نطلب من جمهورية إيران الإسلامية مساعدتنا في هذا الصدد.
رقم : 1132212
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