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الثلاثاء 30 نيسان 2024 ساعة 21:37

تفاصيل مباحثات وفد قيادي لحماس في بكين

تفاصيل مباحثات وفد قيادي لحماس في بكين
وقالت الحركة في تصريح صادر عنها، وصل المركز الفلسطيني للإعلام: إن وفد الحركة ضم كلا من أعضاء المكتب السياسي، حسام بدران، وفتحي حماد، وباسم نعيم، وعضو مكتب العلاقات الدولية شريف أبو شمالة.

وأشارت إلى أن الوفد أجرىقبل يومين مشاورات سياسية مع نائب وزير خارجية الصين دانغ لي وطاقم الوزارة، لبحث سبل وقف الإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعبنا في قطاع غزة، واستعرض الجهود المبذولة للوصول إلى وقف إطلاق النار، والواقع الإنساني المأساوي الذي تسبب به جيش الاحتلال الإسرائيلي، ومدى إمكانية تعزيز الصين لمساعداتها الإنسانية العاجلة.

وثمن وفد الحركة الموقف الصيني الداعم للقضية الفلسطينية، والرافض للإبادة التي يتعرّض لها شعبنا، إضافة إلى التأكيد على المساعي الصينية الحسنة لوحدة الصف الفلسطيني في مواجهة الاحتلال، وتحقيق آمال وتطلعات شعبنا.

بدوره، عبر السيد دانغ لي عن موقف بلاده الثابت من القضية الفلسطينية العادلة، واستمرار جهودهم لوقف الممارسات غير الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني، والوصول إلى وقف إطلاق النار، ودعم شعبنا في جميع المحافل الدولية.

وأكد الجانبان في ختام المباحثات على استمرار المشاورات، والعمل على إنجاز الوحدة الوطنية الفلسطينية، واستعداد الصين لتقديم كل ما يلزم.
 
رقم : 1132218
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