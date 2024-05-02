السيد الحوثي: الإسرائيلي يعتمد الإبادة الجماعية والأميركي يريد استمرارها

وفي كلمة مباشرة أكد السيدعبدالملك بدرالدين الحوثي أن العدو الإسرائيلي يواصل عدوانه الوحشي على غزة معتمدا الإبادة الجماعية.



وأشار إلى أن العدو الإسرائيلي أعدم المئات ودفنهم في مقابر جماعية، مؤكداً أن عدد المقابر الجماعية في غزة وصل إلى 140 مقبرة.



وأضاف أن العدو الإسرائيلي مارس جريمة الأبادة الجماعية ضد المرضى والكوادر الطبية.



وشدد على أن: الحصار وسيلة من وسائل الإبادة الجماعية التي يمارسها العدو.



ولفت السيد الحوثي أن الكيانات والمنظمات الداعمة للعدو جن جنونها من الحراك الطلابي، منوهاً إلى أن: العالم يشاهد مدى القسوة والعنف المفرط أثناء اعتقال الطلاب العزل.



وقال السيد الحوثي: الأميركي يعارض وقف إطلاق النار بغزة ويريد استمرار الإبادة الجماعية.



وأشار إلى أنه و: منذ أسبوعين تحرك الطلاب في 79 جامعة أميركية واتسع نشاطهم.. وفضح النشاط الطلابي السلمي السلطات الأميركية وأسقط زيف عناوينها.



ولفت قائد حركة أنصارالله اليمنية إلى أن القلق من الحراك الطلابي والتعامل بعنف ضد المتظاهرين يؤكد تأثيره.



وأكد أن أميركا تدعم "إسرائيل" دون ضوابط.



وأضاف أن صمود المجاهدين في غزة أفشل العدو في تحقيق أهدافه، منوها إلى أن: ما أدهش الأميركي والإسرائيلي معا هو القصف بالصواريخ من أول منطقة اجتاحها.



وخلص السيد الحوثي إلى أن: الصمود المتنامي في غزة لابد له من ثمرة عظيمة وهو النصر.