الصفحة الرئيسية
0
الخميس 2 أيار 2024 ساعة 16:24

أنباء عن مسار مفاوضات الهدنة في القاهرة

أنباء عن مسار مفاوضات الهدنة في القاهرة
ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن مصدر مصري رفيع المستوى قوله إن المفاوضات تشهد "تقدما إيجابيا"، وإن "مصر تجري اتصالات مكثفة مع كل الأطراف" في هذا الشأن.

وكان مصدر مطلع على المفاوضات قال يوم الثلاثاء الماضي إن صفقة بين الکیان الصهيوني وحركة حماس باتت وشيكة، وقد يتم التوصل إليها خلال بضعة أيام إذا تم الانتهاء سريعا من بعض الإشكاليات التي تعيق التنفيذ.

وكشف المصدر المقرب من الوسطاء، أن المقترح المصري يحظى بقبول لدى الطرفين، إلا أن الإشكالية تتعلق في عدد الأسرى لدى حماس من الفئة العمرية، والطبيعة الوظيفية المطلوب الإفراج عنهم ضمن المقترح.

وأعلنت حركة "حماس" السبت الماضي، تسلمها الرد الإسرائيلي على موقفها الذي سلم للوسيطين المصري والقطري في الثالث عشر من أبريل، مشيرة إلى أنها "ستقوم بدراسة هذا المقترح وحال الانتهاء من دراسته ستسلم ردها".

وكانت مصر، قد أرسلت وفدا إلى كيان الإحتلال، يوم الجمعة الماضي، لاستئناف المفاوضات المتوقفة، وسط احتدام العدوان على قطاع غزة.

ويحاول الوسطاء (مصر وقطر وأمريكا) التوصل إلى اتفاق هدنة جديد في قطاع غزة بعد الاتفاق الأول الذي استمر لأسبوع نهاية نوفمبر الماضي.
رقم : 1132495
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
طوفان من الدعم لفلسطين في الجامعات الأمريكية
طوفان من الدعم لفلسطين في الجامعات الأمريكية
هزيمة واشنطن في البحر الأحمر... أسباب انسحاب السفينة الأمريكية
هزيمة واشنطن في البحر الأحمر... أسباب انسحاب السفينة الأمريكية
2 أيار 2024
الإعترافات تتوالى..
الإعترافات تتوالى..'الوعد الصادق' يُخرج 'الباتريوت' من الخدمة في 'إسرائيل'!
2 أيار 2024
بعد قرار كولومبيا التاريخي.. حماس تدعو كافة الدول لقطع العلاقاتها مع "إسرائيل"
بعد قرار كولومبيا التاريخي.. حماس تدعو كافة الدول لقطع العلاقاتها مع "إسرائيل"
2 أيار 2024
ايرواني: نحتفظ بحق الرد على اي عدوان صهيوني
ايرواني: نحتفظ بحق الرد على اي عدوان صهيوني
2 أيار 2024
الخلیج الفارسي ‘‘بیتنا‘‘
الخلیج الفارسي ‘‘بیتنا‘‘
30 نيسان 2024
دور حرب غزة في تغيير العقيدة الدفاعية للدول الخليجية
دور حرب غزة في تغيير العقيدة الدفاعية للدول الخليجية
30 نيسان 2024
تاريخ الحركات الطلابية في أمريكا.. السمات الفريدة للحركة الجديدة
تاريخ الحركات الطلابية في أمريكا.. السمات الفريدة للحركة الجديدة
30 نيسان 2024
الکشف عن نقاط الضعف في نظام القبة الحديدية للعمليات الصاروخية التالية
الکشف عن نقاط الضعف في نظام القبة الحديدية للعمليات الصاروخية التالية
30 نيسان 2024
وزير الدفاع الايراني : استراتيجية قواتنا هي توفير امن الخليج الفارسي ومضيق هرمز
وزير الدفاع الايراني : استراتيجية قواتنا هي توفير امن الخليج الفارسي ومضيق هرمز
29 نيسان 2024
آفاق التعاون بين إيران وأفريقيا الجديدة على أساس الاقتصاد والأمن
آفاق التعاون بين إيران وأفريقيا الجديدة على أساس الاقتصاد والأمن
29 نيسان 2024
السنوار وقوة التفاوض والتجهيز لمعركة رفح
السنوار وقوة التفاوض والتجهيز لمعركة رفح
29 نيسان 2024
الحقائق تتكشف و تثبت حياد الأونروا و خداع الاحتلال
الحقائق تتكشف و تثبت حياد الأونروا و خداع الاحتلال
29 نيسان 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الخلیج الفارسي ‘‘بیتنا‘‘
دور حرب غزة في تغيير العقيدة الدفاعية للدول الخليجية
تاريخ الحركات الطلابية في أمريكا.. السمات الفريدة للحركة الجديدة
الکشف عن نقاط الضعف في نظام القبة الحديدية للعمليات الصاروخية التالية