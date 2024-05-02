أمريكا تعلن فتح "رصيف بحري" في غزة خلال ایام

وأوضح كيربي في مؤتمر صحفي: "نأمل جميعا "أن يحدث ذلك" في غضون أيام"،

وتضع الولايات المتحدة الأمريكية اللمسات النهائية على الرصيف البحرى قبالة ساحل قطاع غزة، داعيا لضخ المساعدات لأهالي القطاع الذى يواجه إبادة وحشية من قبل الاحتلال الصهيوني.



وبحسب مجلة بولتيكو، سيتم تشغيل الرصيف الذي بناه الجيش الأمريكي قبالة ساحل غزة نهاية هذا الأسبوع ما لم يحدث تأخير بسبب الطقس، ومن المتوقع أن تبدأ المساعدات في التدفق إلى القطاع بعد ذلك بوقت قصير، وفقا لمسؤول أمريكى ومسؤول أوروبي.



وقال المسؤول الأمريكي إنه من المتوقع أن يتخذ المسؤولون قرارا بشأن السماح للمشروع ببدء العمليات بحلول يوم الجمعة، مما يعني أن المساعدات قد تبدأ في التدفق على الفلسطينيين في أقرب وقت في أوائل الأسبوع المقبل، وحذر من أن هذا الجدول الزمني قد يتأخر بسبب عوامل بيئية مثل الطقس أو القضايا اللوجستية.



وأعلن الرئيس الامريكي جو بايدن عن خطة لإنشاء ميناء مؤقت في غزة لتدفق مساعدات إضافية إلى القطاع عن طريق البحر خلال خطابه عن حالة الاتحاد في مارس، ويُنظر إلى المشروع على أنه وسيلة يوضح بها بايدن لمنتقديه أنه يتخذ المزيد من الخطوات لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة، مع التحايل على إحجام الحكومة الإسرائيلية عن فتح حدودها البرية أمام شاحنات المساعدات الإضافية.



وقالت المتحدثة باسم البنتاغون، سابرينا سينغ ، إن الرصيف اكتمل بنسبة تزيد عن 50%، لكنها لم تحدد موعد محدد للعمليات، قائلة إنه سيكون جاهزا لإيصال المساعدات إلى غزة بحلول أوائل مايو.



ووفقا لبوليتكو، إنشاء طريق المساعدات الجديد يشرك الولايات المتحدة بشكل مباشر في العدوان الإسرائيلي على غزة ، لأنه يضع القوات الأمريكية قبالة ساحل غزة للمساعدة في توصيل الغذاء والماء والدواء وغيرها من المساعدات وإدعت إدارة بايدن مرارا وتكرارا إن "القوات الأمريكية لن تطأ أقدامها داخل غزة، لكنها ستبقى بدلا من ذلك في عرض البحر لضمان بقاء الرصيف آمن ومواصلة العمل".!!!