الصدر ينتقد ازدواجية الغرب وأميركا في التعامل مع القضايا الدولية

إسلام تايمز (العراق) - إنتقد زعيم التيار الوطني العراقي السيد مقتدى الصدر، حالة الازدواجية في المواقف الصادرة من الدول الغربية وأميركا، خصوصاً ما يتعلق منها بمساندة شعوبها للقضية الفلسطينة ورفض العدوان الإسرائيلي على غزة.