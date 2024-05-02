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الخميس 2 أيار 2024 ساعة 21:14
الصدر ينتقد ازدواجية الغرب وأميركا في التعامل مع القضايا الدولية
وأبدى الصدر في تدوينة له عبر منصة إكس، انتقاده اللاذع لطريقة التعامل وقمع الاحتجاجات والتظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات بالولايات المتحدة.
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1132532
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