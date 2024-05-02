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الخميس 2 أيار 2024 ساعة 21:33

بن غفير يطالب نتنياهو بإقالة وزير الحرب الإسرائيلي

بن غفير يطالب نتنياهو بإقالة وزير الحرب الإسرائيلي
وبرر مطلبه عبر منصة "إكس"، بأن "غالانت هو أحد أبرز المسؤولين عن فشل في صد "هجوم" حركة "حماس" الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرن الأول 2023، ولا يتمتع بتفويض للمصادقة على تعيينات الجنرالات، وتحديد هيئة الأركان العامة الجديدة للجيش الإسرائيلي".

وشدد على أن "التعيينات التي أقرها
غالانت اليوم مع رئيس الأركان الإسرائيلي، تبين أنه منعزل تماما عن الجمهور".

وتابع بن غفير مؤكدا أن انتقاده ليس لا علاقة له بهويّة الضباط المعينين حديثا من غالانت، الذين أشار إلى أن بعضهم قد يكونوا جديرين جدا، ولكن بقرار غالانت ذاته بالاستمرار في منصبه، وكأن الفشل الأكبر في تاريخ الكيان لم يحدث تحت مسؤوليته كوزير للحرب، بحسب قوله.

وختم المتطرف إيتمار بن غفير، تغريدته: بتوجيه دعوى لرئيس الوزراء إلى إقالة غالانت من منصبه، فهو لا يصلح لمواصلة عمله كوزير للحرب.

وكان الوزير الإرهابي إيتمار بن غفير، تعرض لحادث سير في الرملة الأسبوع الماضي، وتم نقله إلى المستشفى.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن سيارة بن غفير انقلبت لدى مغادرته مكان تنفيذ عملية الطعن، التي وقعت في وقت سابق من اليوم في الرملة، وتم نقله إلى المستشفى في بئر يعقوب وحالته متوسطة.

وأفادت صحيفة "يديعوت آحرونوت"، أن "موكب بن غفير تعرّض لحادث طريق أثناء خروجه من مكان العملية في الرملة"، مضيفة أن "سيارة بن غفير انقلبت تماما".

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية بأن سيارة الوزير بن غفير اجتازت الإشارة الحمراء ما تسبب في حادث سير أدى إلى انقلابها.
رقم : 1132537
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