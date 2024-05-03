تحت شعار "وفاء يمن الأنصار لغزة الأحرار".. مسيرات حاشدة في صعدة ورَيْمَة ومأرب

ويتوقع خروج مسيرات مليونية عصر اليوم، في العاصمة صنعاء ومحافظات يمنية، لتأكيد وإعلان الجولة الرابعة من التصعيد ولتحذير الأميركيين من استمرار التعنت ومواصلة العدوان والحصار على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.



وكان قائد حركة أنصار الله اليمنية، السيد عبد الملك الحوثي، قد دعا الشعب اليمني إلى الخروج الكبير الجمعة، في العاصمة صنعاء، وسائر المحافظات، موضحاً أنّ هذا الخروج "سيحذّر الأميركي من الاستمرار في التعنّت ومواصلة العدوان والحصار على الشعب الفلسطيني في غزة". ومشدداً على أنّ هذا الخروج المليوني "سيؤكّد ويعلن التحضير للجولة الرابعة من التصعيد".



وبلغت العمليات المنفّذة، منذ بداية "طوفان الأقصى" في الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، 156 عمليةً، استهدفت سفناً في البحر الأحمر وأهدافاً إسرائيلية في جنوبي فلسطين المحتلة، بحسب قائد أنصار الله، الذي أكد أنّ صنعاء تحضّر جولة جديدة من التصعيد، في حال استمر الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على قطاع غزة.



