الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 3 أيار 2024 ساعة 10:45

تحت شعار "وفاء يمن الأنصار لغزة الأحرار".. مسيرات حاشدة في صعدة ورَيْمَة ومأرب

تحت شعار "وفاء يمن الأنصار لغزة الأحرار".. مسيرات حاشدة في صعدة ورَيْمَة ومأرب
ويتوقع خروج مسيرات مليونية عصر اليوم، في العاصمة صنعاء ومحافظات يمنية، لتأكيد وإعلان الجولة الرابعة من التصعيد ولتحذير الأميركيين من استمرار التعنت ومواصلة العدوان والحصار على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وكان قائد حركة أنصار الله اليمنية، السيد عبد الملك الحوثي، قد دعا الشعب اليمني إلى الخروج الكبير الجمعة، في العاصمة صنعاء، وسائر المحافظات، موضحاً أنّ هذا الخروج "سيحذّر الأميركي من الاستمرار في التعنّت ومواصلة العدوان والحصار على الشعب الفلسطيني في غزة". ومشدداً على أنّ هذا الخروج المليوني "سيؤكّد ويعلن التحضير للجولة الرابعة من التصعيد".

وبلغت العمليات المنفّذة، منذ بداية "طوفان الأقصى" في الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، 156 عمليةً، استهدفت سفناً في البحر الأحمر وأهدافاً إسرائيلية في جنوبي فلسطين المحتلة، بحسب قائد أنصار الله، الذي أكد أنّ صنعاء تحضّر جولة جديدة من التصعيد، في حال استمر الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على قطاع غزة.

 
رقم : 1132615
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
محاولة نتنياهو التوصل إلى اتفاق يقوم على التطبيع مع السعودية
محاولة نتنياهو التوصل إلى اتفاق يقوم على التطبيع مع السعودية
آمال ضئيلة لإبرام اتفاق... إلى أين وصلت مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة؟
آمال ضئيلة لإبرام اتفاق... إلى أين وصلت مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة؟
3 أيار 2024
صحوة الشعوب والانتفاضة العالمية ضد نظام الهيمنة
صحوة الشعوب والانتفاضة العالمية ضد نظام الهيمنة
3 أيار 2024
طوفان من الدعم لفلسطين في الجامعات الأمريكية
طوفان من الدعم لفلسطين في الجامعات الأمريكية
2 أيار 2024
هزيمة واشنطن في البحر الأحمر... أسباب انسحاب السفينة الأمريكية
هزيمة واشنطن في البحر الأحمر... أسباب انسحاب السفينة الأمريكية
2 أيار 2024
الإعترافات تتوالى..
الإعترافات تتوالى..'الوعد الصادق' يُخرج 'الباتريوت' من الخدمة في 'إسرائيل'!
2 أيار 2024
بعد قرار كولومبيا التاريخي.. حماس تدعو كافة الدول لقطع العلاقاتها مع "إسرائيل"
بعد قرار كولومبيا التاريخي.. حماس تدعو كافة الدول لقطع العلاقاتها مع "إسرائيل"
2 أيار 2024
ايرواني: نحتفظ بحق الرد على اي عدوان صهيوني
ايرواني: نحتفظ بحق الرد على اي عدوان صهيوني
2 أيار 2024
الخلیج الفارسي ‘‘بیتنا‘‘
الخلیج الفارسي ‘‘بیتنا‘‘
30 نيسان 2024
دور حرب غزة في تغيير العقيدة الدفاعية للدول الخليجية
دور حرب غزة في تغيير العقيدة الدفاعية للدول الخليجية
30 نيسان 2024
تاريخ الحركات الطلابية في أمريكا.. السمات الفريدة للحركة الجديدة
تاريخ الحركات الطلابية في أمريكا.. السمات الفريدة للحركة الجديدة
30 نيسان 2024
الکشف عن نقاط الضعف في نظام القبة الحديدية للعمليات الصاروخية التالية
الکشف عن نقاط الضعف في نظام القبة الحديدية للعمليات الصاروخية التالية
30 نيسان 2024
وزير الدفاع الايراني : استراتيجية قواتنا هي توفير امن الخليج الفارسي ومضيق هرمز
وزير الدفاع الايراني : استراتيجية قواتنا هي توفير امن الخليج الفارسي ومضيق هرمز
29 نيسان 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
آمال ضئيلة لإبرام اتفاق... إلى أين وصلت مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة؟
صحوة الشعوب والانتفاضة العالمية ضد نظام الهيمنة
الخلیج الفارسي ‘‘بیتنا‘‘
دور حرب غزة في تغيير العقيدة الدفاعية للدول الخليجية