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الجمعة 3 أيار 2024 ساعة 10:46

حماس: جرائم الاحتلال بحق الصحافيين لن تحجب حقيقة إرهابه

حماس: جرائم الاحتلال بحق الصحافيين لن تحجب حقيقة إرهابه
وتابعت الحركة في بيان بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة أنّ معركة "طوفان الأقصى"  أظهرت تأثير الإعلام بكافة أشكاله في الرَّأي العام العربي والإسلامي والعالمي ودوره في فضح آلة الحرب الإجرامية، كما ثبت فشل الاحتلال الذّريع في منع أو حجب وصول وتثبيت الرّواية الفلسطينية، عربياً وإسلامياً ودولياً.
   
ودعت حماس الصحفيين والإعلاميين في فلسطين إلى "مزيد من الصمود والإبداع والتميّز في أداء رسالتهم، إيماناً بعدالة قضيتنا، ووفاء لدماء الشهداء وتضحيات الأسرى وصمود ومقاومة شعبنا في قطاع غزَّة وفي كلّ ساحات الوطن".
 
وأعربت عن تقديرها وشكرها لكلّ الإعلاميين والصحفيين والمؤسسات الإعلامية في عالمنا العربي والإسلامي وفي العالم، الذين ينقلون حقيقة العدوان على شعبنا في قطاع غزَّة، وإيصال السردية الفلسطينية بكل تفاصيلها، وفضح جرائم الاحتلال.
 
وطالبت حماس في بيانها كل المؤسسات الحقوقية بتجريم انتهاكات وجرائم الاحتلال ضد الصحفيين الفلسطينيين، والضغط عليه لوقفها، والعمل بكل الوسائل القانونية لمحاكمته في المحاكم الدولية، داعيةً إلى تحرّك عالمي يندّد ويفضح ويجرّم انتهاكات الاحتلال، وحماية الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين من بطش وإرهاب الاحتلال.

يأتي ذلك في وقتٍ ارتقى فيه 146 شهيداً من الإعلاميين والصحفيين في فلسطين، منذ بدء العدوان وحرب الإبادة الجماعية ضد قطاع غزَّة، ولا يزال المئات في سجون الاحتلال ومراكز الاعتقال، يتعرّضون لأبشع التنكيل والتعذيب.
رقم : 1132617
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