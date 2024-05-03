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الجمعة 3 أيار 2024 ساعة 13:26

يهود الحريديم يحرقون علم 'إسرائيل' أمام مقر التجنيد في 'تل أبيب'

يهود الحريديم يحرقون علم
ولطالما تظاهر الحريديم احتجاجاً على طروحات تجنيدهم في "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، ورفعوا خلال احتجاجاتهم شعار "نموت ولا نتجند".

وتُعدّ مسألة مشاركة "الحريديم" في "الجيش"، من أكثر المواضيع حساسية وتوتراً في "إسرائيل"، إذ يعارض العلمانيون عدم تجنيد اليهود المتدينين واكتسابهم ميزاتٍ أكثر من غيرهم.

ويتمتع اليهود المتشدّدين، منذ فترة طويلة، بالإعفاءات من الخدمة العسكرية، إذ يعدّون الاندماج مع العالم العلماني "تهديداً لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم".

وهدّد الحاخام الأكبر في "إسرائيل"، يتسحاق يوسف، في وقتٍ سابق، بمغادرة الحريديم لـ"إسرائيل" إذا أجبرتهم الحكومة الإسرائيلية على قبول التجنيد.

إلى ذلك، تتفاقم المشاحنات في كيان الاحتلال مع اقتراب موعد الحسم في قضية تجنيد الحريديم، إذ تهدّد الأحزاب الدينية (شاس ويهدوت هتوراه) بالانسحاب من حكومة بنيامين نتنياهو، في حال إلغاء إعفاء الحريديم من الخدمة في جيش الإحتلال الإسرائيلي.
رقم : 1132644
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