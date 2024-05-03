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الجمعة 3 أيار 2024 ساعة 14:33
إعلام إسرائيلي: إطلاق نحو 18 صاروخًا من لبنان تجاه جبل ميرون
يأتي ذلك في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على جنوب لبنان.
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1132650
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